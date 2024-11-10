رغم إستراتيجية قطع الرؤوس.. «حماس» باقية وتتمدد لهذه الأسباب

في 17 أكتوبر 2024 أعلن الاحتلال الإسرائيلي مقتل يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، في غارة شنها جيش الاحتلال مساء الأربعاء 16 أكتوبر، بعد 45 يومًا من اغتيال إسماعيل هنية، الرئيس السابق للمكتب السياسي، في إطار استراتيجية "قطع الرؤوس" التي تتبعها إسرائيل مع عدد من الفاعلين من غير الدول في منطقة الشرق الأوسط، وعلى رأسها حزب الله وحركة حماس، ليبقى السؤال حول مصير تلك التنظيمات، هل تنجح هذه الاستراتيجية في القضاء على حركات المقاومة وفي القلب منها حماس، أم ستصمد أمام الاحتلال حتى وإن مرت بفترات ضعف وهزائم عسكرية.

وتهدف استراتيجية قطع الرؤوس لتعطيل الإدارة التنظيمية للحركة وصنع القرار داخلها، بما يؤثر على رأس المال البشري للحركة، مع ما قد يترتب على ذلك من تدهور قدرة الحركة على العمل والهجوم. لم تكن هذه المرة الأولى التي تلجأ فيها إسرائيل لهذه الاستراتيجية، فعلى مدار تاريخ حركة حماس كان مصير جميع قادتها معروف سلفًا، بدءً من الشيخ أحمد ياسين، مؤسس الحركة، مرورًا بالرنتيسي، انتهاءً بمشعل والسنوار، والقوس مفتوح ليضم الأمين العام القادم، والذي يليه.

والمتتبع لهذه الاستراتيجية ونتائجها يدرك أن إسرائيل لم تنجح في السابق من القضاء على حماس كحركة مقاومة، إلا أن المتغير الجديد هو إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو أن الهدف الاستراتيجي لدولته بعد 7 أكتوبر 2023 هو القضاء على حماس بشكل كامل، وقد بدأ تحقيقه بعدد من الاغتيالات، وهو ما يطرح تساؤل حول سر بقاء هذه الحركة أمام جيش احتلال يدعمه دول أمريكا والغرب، بما يمتلكونه من تقدم في التسليح والتدريب واللوجيستيات، مقارنة بأسلحة محلية الصنع وأخرى أقل كفاءة بكثير من التي في يد جيش الاحتلال، فما هو السر وراء صمود هذه الحركة رغم كل التحديات؟

الهيكل التنظيمي لحركات المقاومة

حركات المقاومة تتكيف بشكل روتيني مع عمليات القتل والاغتيال المتكررة، ولا تبقى بلا قيادة، بل تستمر في إدارة الصراع وشن الهجمات وتظل تهديدًا قادرًا على خوض المعارك، مع محدودية تأثير مقتل القيادات على مستقبل هذه الحركات.

هناك عدد من العوامل الرئيسية التي تؤثر على قدرة حركات المقاومة على الاستمرارية رغم مقتل قادتها وزعمائها، من بينها التماسك التنظيمي المتمثل في وجود الهياكل التنظيمية الهرمية (الرأسية والأفقية) التي تحمي الحركة من خلو منصب القيادة بوجود قادة بديلين يتقدمون الصفوف عند اللزوم بحيث لا يحدث فراغ قيادي في قمة هرم الحركة، بالإضافة لحماية الحركة من حدوث صراع على القيادة قد يؤدي لانقسامها ومن ثم ضعفها، وهذا واضح بشكل كبير في حركة حماس التي لا تتأثر بمقتل قادتها.

بالإضافة إلى ذلك فإن هناك 4 خصائص مهمة لحركات المقاومة تساعدها على البقاء؛ هي: العمر والحجم والإيديولوجية والشبكة، ويمكن التطرق لكل عنصر من هذه العناصر التي تتضمن خصائص حركة حماس، لمعرفة مستقبل هذه الحركة في مواجهة استراتيجية قطع الرؤوس.

فإن حجم حركة حماس وعمرها وأيديولوجيتها وشبكة اتصالاتها بغيرها من حركات المقاومة مثل حزب الله وغيره تؤثر جميعها على قدرة الحركة على الاستمرار بعد مقتل قادتها، وهذه العلاقات وشبكات الاتصالات تخلق طبقات كبيرة من التعقيد والعواقب غير المعروفة في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

عدد أعضاء "حماس"

إن المجموعات الأكبر حجمًا هي الأكثر قدرة على التحمل والاستمرارية، بعد عمليات القتل والاغتيال وضربات قطع الرؤوس مقارنة بالمجموعات الأصغر حجمًا. وينبغي لنا أن نفكر في حجم المجموعة من حيث عدد الأفراد والموارد المادية. فكلما كان مخزون الموارد (البشرية أو المادية) الذي يمكن استغلاله في أعقاب الضربات أكبر، كلما كانت الحركة أكثر قدرة على استبدال قادة جدد وتجنيد أو تعبئة مقاتلين إضافيين.

كما أن الحركات الكبيرة أكثر قدرة على تطوير مجموعات من المقاتلين ذوي المهارات المتخصصة وبالتالي يمكنها تعويض الخسائر بشكل أسرع وأكثر كفاءة، ويعمل هذا المخزون كاحتياطي للتغلب على الصدمة الفورية للاغتيال وتلافي آثار التداعيات التنظيمية الناجمة عن الضربة الموجهة للحركة.

حسب الإحصائيات المعلنة من قبل الحركة فإن حماس لديها ما يزيد على 20 ألف عضو، من بينهم 50 عضوًا تقريبًا يمثلون المكتب السياسي، ويمثلون الحركة في الداخل الفلسطيني والخارج أيضًا، بالإضافة إلى الجناح العسكري للحركة والذي يتمثل في كتائب عز الدين القسام، التي يتراوح عدد عناصرها ما بين 15 – 40 ألف عنصر.

وهذه الأعداد وإن كانت تقريبية، إلا أنها تزداد في أوقات الأزمات، إذ إن العلاقة بين التجنيد والأزمة علاقة طردية، فكلما تعرضت حركات المقاومة لأزمات في مواجهة الاحتلال كلما ارتفع معدل تجنيد عناصر جديدة داخلها، ما يعني أن حركة حماس تتمتع برصيد كبير من رأس المال البشري الذي يجعلها في وضع أفضل، حتى إذا أخذنا في الاعتبار الخسائر الأخيرة التي لحقت بها منذ 7 أكتوبر حتى الآن. وبالتالي من المرجح أن تنجو من ضربات قطع الرؤوس.

نصف قرن ويزيد!

إن حركات المقاومة الأكبر سنًا أكثر قدرة على تجاوز أزماتها خاصة أزمات فقد القيادات العليا، ولكن الأمر لا يتعلق بالعمر فقط، وإنما لما يرتبط به من هياكل تنظيمية، فالحركات الأكبر سنًا تميل إلى أن يكون لديها هياكل مؤسسية أكثر تعقيدًا وبالتالي لديها القدرة التنظيمية والقدرة على تحمل الضربات الموجهة إليها، ولديها هياكل بيروقراطية تجعلها بمعزل عن الصدمات.

تأسست حركة حماس رسميًا عام 1973 على يد أحمد ياسين كمؤسسة خيرية في قطاع غزة، تحت مسمى "المركز الإسلامي"، إلا أن وجودها كامتداد لجماعة الإخوان المسلمين سابق لهذا التاريخ بسنوات، ما يعني أن الحركة تضرب بجذورها لأكثر من نصف قرن من الزمان، عاشت خلالها تحديات عديدة، واكتسبت خبرات مختلفة، واشتد عودها في مواجهة الاحتلال على مدار العقود، مما يجعلها أكثر قدرة على الاستمرارية والبقاء.

أيديولوجية الحركة والإخوان المسلمين

إن الحركات ذات المرجعية الدينية أكثر احتمالًا للبقاء على قيد الحياة بعد اغتيال قادتها من تلك التي لا تمتلك أيديولوجية دينية، حيث تستطيع الحركات الدينية الاعتماد على الروابط الاجتماعية القوية المعتمدة على الدين الواحد للبقاء على قيد الحياة بعد الضربات التي تتلقاها، كما تستفيد هذه الحركات الدينية من التزام أنصارها وأعضائها بمعتقداتها وقيمها العليا في أوقات الأزمات، مثل قيمة الجهاد ضد المحتل.

وتصنف حركة حماس نفسها بأنها حركة مقاومة وجماعة إسلامية، تهدف لتحرير وطنها غبر مسار المقاومة المسلحة والسياسية في آن واحد، ويعتبر تاريخ الحركة في التكيف مع الفرص والتحديات والتهديدات ميزة وقيمة مضافة في مواجهة مقتل قادتها.

شبكة العلاقات والمصالح.. إيران وأذرعها

إن حركات المقاومة تتواصل وتتعاون وتنظم صفوفها مع بعضها البعض، ومن الممكن أن تحمي العلاقات الخارجية هذه الحركات من الانهيار في أعقاب اغتيال أحد قادتها، وتعتبر "جودة" الدول والحركات الصديقة والداعمة لحماس أكثر أهمية من عدد هذه الدول والحركات، لا سيما حينما تكون دولة إقليمية ذات وزن وثقل سياسي في الإقليم ولها أذرع ممتدة بالقرب من إسرائيل، مثلما الحال مع إيران التي تقدم كل الدعم لحركة حماس من خلال حزب الله في لبنان والحوثيين في اليمن.

وهذه العلاقة التكافلية ذات جودة عالية قادرة على تزويد الحركة بالمعرفة والخبرة في التغلب على استراتيجية قطع الرؤوس، كما يمكنهم توفير الأسلحة المختلفة، وكذلك المقاتلين المدربين تدريبًا جيدًا؛ للرد أو استعادة النظام والمعنويات بين مقاتلي الحركة وأنصارها. ويستطيع أي زعيم جديد للحركة استثمار شبكة العلاقات، لتدريب عناصره وزيادة تماسك الحركة، وجعلها باقية وتتمدد رغم "قطع الرؤوس".