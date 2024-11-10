بالصور.. زيارة طلاب جامعة بني سويف الأهلية لمجمع الشركة الوطنية للأسمنت

نظمت إدارة التربية العسكرية زيارة ميدانية لطلاب البرامج المختلفة بالجامعة و طلاب من أجل مصر إلى مجمع الشركة الوطنية للإسمنت ببني سويف، وذلك تحت إشراف الدكتور ابو الحسن عبد الموجود النائب الأكاديمي، وبحضور اللواء حسن الشيمي مدير المصنع والعقيد محمود هنداوي إدارة التربية العسكرية والدكتور شريف ممدوح منسق الأنشطة وطلاب من اجل مصر،وذلك بإشراف ادارة رعاية الشباب.

وأوضح رئيس الجامعة، أن الزيارة تأتي في إطار الخطة الاستراتيجية التي تتبناها إدارة الجامعة لتعريف الطلاب بالمشروعات الجديدة في ظل الجمهورية الجديدة، والتعرف على المجهود المبذول لتنفيذ هذه المشروعات في ظل الطفرة التنموية التي تشهدها البلاد في المجال الصناعي والتي من شأنها توفير فرص عمل لهم في المستقبل بعد تخرجهم ، بالإضافة إلى الاطلاع على التطور الكبير الذي تشهده مصر على أرض الواقع، والتعرف على حجم الإنجازات التي تقوم بها الدولة في مختلف مجالات التنمية.

كما تجدر الإشارة الي أن إدارة المصنع قامت بتكريم الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف الأهلية وإهدائه درع تذكاري تقديرا لجهوده المبذولة، وقام النائب الأكاديمي للجامعة الاهلية بتسليم الدرع لرئيس الجامعة بمكتبه، كما تم إهداء درع رئيس الجامعة للسيد اللواء حسن الشيمي مدير مجمع مصانع الوطنية للاسمنت .