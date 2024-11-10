الدورى الإسباني.. تشكيل هجومى لسيلنافيجو أمام ريال بيتيس

أعلن كلاوديو خيرالديز المدير الفنى لفريق سيلتافيجو، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره ريال بيتيس، وذلك بعد قليل على ملعب "ستاد بينتو فيامارين"، ضمن منافسات الجولة الـ 13 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى لكرة القدم.

وجاء تشكيل فريق سيلتافيجو كالتالى:

حراسة المرمى: فيسنتي غوايتا باناديرو.

خط الدفاع: خافي رودريغيز، كارل ستارفيلت، ماركوس الونسو، اوسكار مينغويزا.

خط الوسط: فران بيلتران، هوغو سوتيلو، ميهايلو ريستيك.

خط الهجوم: جوناثان بامبا، بورخا ايغليسياس، اياغو اسباس.

ويحتل فريق ريال بيتيس المركز السابع برصيد 19 نقطة، بينما يقع سيلتا فيجو فى المركز العاشر برصيد 16 برصيد 16 نقطة.