رئيس أكاديمية الفنون تفتتح الدورة الثانية من مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي

شهدت اليوم أكاديمية الفنون، حفل افتتاح مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي في دورته الثانية «دورة الفنان الراحل عبد المنعم مدبولي»، بحضور الدكتورة غادة جبارة رئيس الأكاديمية، ورئيس شرف المهرجان، والدكتورة داليا همام رئيس ومؤسس المهرجان، ولفيف من المسرحين والأكاديمين المصريين العرب بينهم السيد أحمد أحمد أبو رحيمة رئيس إدارة المسرح بدائرة الثقافة والفنون بالشارقة.

بدأ الحفل بكلمة ترحيب للدكتورة غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون ورئيس شرف المهرجان، بالحضور من الفنان وضيوف المهرجان وعلى رأسهم ممثلي دولة ضيف الشرف الإمارات العربية المتحدة، مشيرة إلى المهرجان فرصة لمشاهدة إبداعات المبدعين الصغار، وتنمية مواهبهم، وهو ما يمكن البناء عليه لإيجاد بيئة ثقافية غنية محفزة على الإبداع والابتكار، تعزيز التواصل الاجتماعي بين الأجيال، مشيدة بفعاليات المهرجان التي اتسمت بالتنوع والتعدد.

من جانبها قالت الدكتورة داليا همام، رئيس مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي “في البداية اسمحوا لي أن اتحدث عن حلمي الذي تحقق، وهو المهرجان، الحلم الذي يكبر معكم وبيكم، وبموهوبينا الصغار، وهنا اسمحوا لى أن أتقدم بالشكر إلى كل فريق عمل المهرجان والدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون والرئيس الشرفي للمهرجان الذي آمنت بالفكرة".

وتابعت همام "من أجمل الأشياء في الدنيا، هو العمل مع الأطفال، ومن أجل رؤية الغد، لابد من رؤية أطفالنا اليوم، إلي جانب أننا في الدورة الثانية من عمر المهرجان، تم إضافة فعاليات ومسارات أكثر من الدورة الأولى، حيث قدمنا مسار لذوى الهمم، بجانب مسار المسرح المدرسي والذي يضم مسابقات في فنون الأداء، والاستعراض والرسم، كما نقدم هذا العام عددا من الورش التدريبية الفنية".

وأضافت رئيس مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي "نقدم هذا العام أيضا مسابقة التأليف، والتي أسفرت عن مجموعة رائعة من الفائزين سوف يتم الإعلان عنهم خلال حفل ختام المهرجان، كما نقدم مسابقات في فنون الدوبلاج والأداء الصوتي تحمل اسم المخرج الكبير عصام السيد".

كرمت الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، والدكتورة داليا همام رئيس المهرجان، عدد من المبدعين عن مسيرتهم الفنية الكبيرة، وهم الفنان القدير رشوان توفيق، وقدم إليه التكريم الكاتب والصحفي الكبير محمد بهجت، والفنان القدير أحمد ماهر، والفنان القدير عزت زين، والكاتب المسرحي الكبير محمد عبد الحافظ ناصف، والفنان الإماراتي خليفة التخلوفة.