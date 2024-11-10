محافظ بني سويف يتابع سير عمل حملات الموجة 24 لإزالة التعديات

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،من مقر مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية بديوان عام المحافظة،انتظام وسير العمل لاستكمال حملات الموجة 24 لإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة والأراضي الزراعية،وذلك في حضوراللواء سامي علام السكرتير العام المساعد ،المهندس أسامة سعيد وكيل وزارة الزراعة،المهندس كمال الجمل وكيل وزارة الري،المهندس أشرف كمال مدير وحدة المتغيرات المكانية بالديوان العام.

حيث أشار المحافظ،إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة أنهت استعداداتها لبدء المرحلة الثانية من تلك الموجة لحملات الإزالة ،تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة، ضمن سلسلة الحملات التى تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة، من خلال إزالة كافة صور التعديات، فى إطار توجيهات القيادة السياسية باستمرار جهود استرداد أراضى الدولة وحفظ حق الشعب ومواجهة التعدى على أملاك الدولة و الأراضي الزراعية والبناء المخالف.

كما نوه المحافظ عن تكليفاته بتعزيز التنسيق بين كافة الأجهزة من جهات الولاية والوحدات المحلية ،على مدار اليوم من خلال مركز السيطرة وغرفة العمليات بالمحافظة لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة ،مع التركيز على إزالة حالات التعدي في المهد فى بداية الموجة،منوه عن متابعته للإجراءات المنفذة خلال الفترة الماضية وتضمنت عقد إجتماع تنسيقي، ووضع جدول زمنى بالتعاون مع الجهات المعنية من الوحدات المحلية وجهات الولاية وبالتنسيق مع الجهات الأمنية يغطى كافة مراكز المحافظة.

من جهته أشار السكرتير العام المساعد إلى أن تنفيذ الموجة 24 يتم على 3 مراحل، والتي كانت قد بدأت بالمرحلة الأولى في الفترة من 12 إلى 31 أكتوبر الماضي،وتم خلالها إزالة 208حالة (68 حالة تعد على أراض أملاك الدولة +140حالة على مساحة 6.13 أفدنة أرض زراعية ، وتستكمل بالمرحلة الثانية وبدأت "أمس"بمركز الواسطى" وتستمر حتى 29 الشهرالجاري ، ثم الثالثة من 7 إلى 27 ديسمبر.