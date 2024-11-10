محافظ بني سويف: علاج أول حالة لمريض فقر دم انحلالي مكتسب بمستشفى التأمين الصحي

تمكنت مستشفى التأمين الصحي ببني سويف من علاج أول حالة تحصل على العلاج من الهيئة العامة للتأمين الصحي فيما يخص مرض "فقر الدم الانحلالي المكتسب" (PNH) ، وجاء ذلك ضمن النتائج الايجابية التي تتحقق باستمرار في ظل الإدارة الحالية للمحافظة بقيادة المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، نظرا لمتابعته لكل مكونات وأنواع الخدمات المقدمة للمواطنين، وفي مقدمتها الخدمة الصحية، من خلال منظومة عمل تقوم على تكامل وتنوع الجهود لتحقيق الأهداف التنموية التي تسعى إليها الحكومة وفقا لرؤية مصر 2030 .

كما يأتي هذا الانجاز النوعي الذي يضاف لنجاحات وزارة الصحة تحت قيادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، والمتابعة الميدانية وتوفير أوجه الدعم المتاحة لكافة قطاعات ومكونات القطاع الصحي، خاصة الهيئة العامة للتأمين الصحي بقيادة الدكتور محمد ضاحي، حيث انعكس ذلك على تميز منظومة تقديم الخدمة الصحية بفرع التأمين الصحي تحت ادارة الدكتور محمد فؤاد عبد الفتاح.

ومن جانبه أعرب الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز الطبي الكبير الذي تحقق في مستشفى التأمين الصحي بالمحافظة ، مؤكدا أن هذا الإنجاز يعكس مدى تطور الخدمة الصحية الرعاية الصحية ، مشيدا بدور الهيئة العامة للتأمين الصحي وفريق الأطباء بالمستشفى، الذين بذلوا جهودًا كبيرة لضمان توفير العلاج اللازم لهذا المرض النادر لتكون أول حالة يعالجها التأمين الصحي هنا بمقر الفرع في بني سويف، مما يساهم في إنقاذ حياة الأطفال ويعكس التزام الدولة بتوفير الرعاية الصحية للمواطنين.

وقد أوضح الدكتور محمد فؤاد بأن الحالة تعود للطفل أحمد رمضان، البالغ من العمر ثماني سنوات، والذي تم تشخيصه بمرض PNH، وهو مرض نادر وخطير يصيب خلايا الدم، وتم تشخيص الحالة لأول مرة في مستشفى أبو الريش الجامعي، وجرى توفير العلاج للطفل عن طريق التأمين الصحي في بني سويف، نظرًا لعدم توفر هذا العلاج في مصر.

هذا وقد حصل الطفل على الجرعة الأولى من عقار Ultomiris بتكلفة تُقدر بنحو 127 ألف جنيه للجرعة الواحدة، وتم إعطاؤه الجرعة في وحدة الرعاية المركزة للأطفال بإشراف الدكتور أحمد فتحي محمود، رئيس قسم الأطفال، وبتعاون من الدكتور أحمد هاشم، أخصائي الرعاية المركزة للأطفال، والدكتور محمد عادل، نائب قسم الأطفال. خرج الطفل بسلام بعد تلقي الجرعة الأولى بنجاح.

كما سيقوم فرع التأمين الصحي ببني سويف بتوفير العلاج بشكل دوري للطفل، حيث سيحصل على الجرعة اللازمة كل شهرين، ويتم ذلك بجهود مشتركة من الدكتورة حنان خلف، مدير الشؤون الطبية، والدكتورة شيرين صلاح، مدير التموين الطبي.

فيما ستتم متابعة حالة الطفل بشكل منتظم من قبل لجنة أمراض الدم بالصحة المدرسية، والتي تعقد اجتماعاتها أيام السبت والثلاثاء لمتابعة حالات أمراض الدم على مستوى المحافظة.

يُذكر أن مستشفى التأمين الصحي ببني سويف قد أقامت فعالية علمية خاصة بقسم الأطفال برعاية إحدى الشركات الطبية، تناولت التعريف بمرض PNH وطرق التعامل معه، حيث يعد مرض "فقر الدم الانحلالي المكتسب" من الأمراض المناعية النادرة التي تؤدي إلى تكسير كرات الدم الحمراء وحدوث أنيميا حادة تتطلب نقل دم بانتظام، مما يجعل اكتشاف الحالة في بني سويف وعلاجها إنجازًا كبيرًا في مجال الرعاية الصحية بالمحافظة.