الكوكب يئن تحت وطأة التغير المناخي ودرجات الحرارة ترتفع بشكل مقلق، والعالم يواجه تحديا واحدا يجمعه وهو كفية حماية الكوكب للأجيال القادمة.

وعرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا بعنوان "أرصدة الكربون.. كيف تحولت الانبعاثات إلى تجارة بمليارات الدولارات"، إذ تأتي مؤتمرات المناخ السنوية كمحطات حاسمة بتسريع الجهود العالمية للحد من التغيرات المناخية وآثارها.

يأتي مؤتمر المناخ "cop 29" في مقدمة هذه المحطات، إذ يركز على مجموعة من القضايا الملحة، أبرزها قضية أرصدة الكربون.

القمة المقرر عقدها في الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر في أذربيجان تركز على القضايا المالية المتعلقة بالمناخ، وتناقش أهدافا جديدة للمساعدة على التكيف مع آثار التغير المناخ من بينها أرصدة الكربون.

وتعتبر أرصدة الكربون أداة مالية بيئية تمثل كمية محددة من انبعاثات الغازات الدفيئة التي تم تخفيضها أو تجنبها، وتحصل أرصدة الكربون من خلال مشاريع تقلل من انبعاثات الكربون مثل زراعة الغابات أو استخدام مصادر الطاقة المتجددة.

ويمكن للشركات والدول شراء هذه الأرصدة لتعويض انبعاثاتها الخاصة وبالتالي المساهمة في الحد من تغير المناخ.

