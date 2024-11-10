الدورى الإسبانى.. تشكيل هجومى لريال بيتيس أمام سيلتا فيجو

أعلن مانويل بليجريني المدير الفنى لفريق ريال بيتيس، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره سيلتافيجو، وذلك بعد قليل على ملعب "ستاد بينتو فيامارين"، ضمن منافسات الجولة الـ 13 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى لكرة القدم.

وجاء تشكيل فريق ريال بيتيس كالتالى:

حراسة المرمى: روي سيلفا.

خط الدفاع: يوسف سابالي، دييغو لورينتي، ناتان برناردو دي سوزا.

خط الوسط: سيرجي التيميرا، جوني كاردوسو، بابلو فورنالس.

خط الهجوم: رومان بيرود، عبد الصمد الزلزولي، فيتور روكي، ايكير لوسادا.

ويحتل فريق ريال بيتيس المركز السابع برصيد 19 نقطة، بينما يقع سيلتا فيجو فى المركز العاشر برصيد 16 برصيد 16 نقطة.