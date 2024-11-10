إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب ملاكي بالفيوم

شهد طريق الفيوم القاهرة الصحراوي امام مصنع السيراميك بدائرة قسم شرطة طاميه بمحافظة الفيوم ، اليوم الاحد ، حادث انقلاب سيارة ملاكي مما تسبب في إصابة 5 اشخاص ، وتم نقل المصابين إلي المستشفي، وتم تحرر محضر بالواقعة .

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم بلاغ من مأمور قسم شرطة طاميه يفيد بورود اشارة من غرفة عمليات شرطه النجدة تفيد بتلقيه بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي، بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي باتجاه القاهرة ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وعلي الفور انتقل قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين انقلاب سيارة ملاكي وذلك بسبب السرعه الزائده واختلال عجلة القيادة في يد السائق فقدانه السيطره على السيارة فانقلاب في نهر وتسبب في اصابه 5 اشخاص،وتم نقلهم لمستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج .

تحرير محضر بالواقعة

وتم تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.