بالصور.. بدر الدين للبترول توقع 3 برتوكولات تعاون لتنفيذ مشروعات بمطروح

بادرت شركة بدر الدين للبترول بتوقيع ٣ بروتوكولات تعاون لتنفيذ مشروعات تنموية مكثفة بمحافظة مطروح، وذلك بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح والمهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد والمهندس مدحت شعبان مساعد الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول للمسئولية المجتمعية والمهندس أشرف عبد الجواد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بدر الدين والمهندس السيد بشندى رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الضبعة للبترول وكلًا من المهندسة ياسمين نجيب وفاطمة إبراهيم ممثلى وزارة البترول والثروة المعدنية والمهندس محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح والكيميائى يحيى حنفى مدير عام العمليات وعضو مجلس الإدارة بشركة بدر الدين ونسرين أبو عجيزة مدير عام مساعد المسئولية المجتمعية بشركة بدر الدين والدكتور عبد الله زغلول مستشار وزير الزراعة.

ويتضم البروتوكول الأول "مشروع إنشاء آبار تخزين مياه جوفية (آبار نشو) بمحافظة مطروح" بين شركة بدر الدين ومركز التنمية المستدامة لموارد مطروح حيث قامت شركة بدر الدين بدراسة وتقييم الإحتياجات اللازمة لتحسين ورفع جودة الحياة بمحافظة مطروح مع الحفاظ على الموارد الطبيعية بالمحافظة وبناءً عليه سيتم إنشاء عدد "18" بئر نشو لتخزين المياه الجوفية بمحافظة مطروح.

كما تم توقيع البروتوكول الثانى لتنفيذ "مشروع دعم المرأة من خلال تمكينها إقتصاديًا وتحسين دخلها بقريتى شبيب والحرابى بمحافظة مطروح" بين مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح وبالشراكة بين شركة بدر الدين للبترول وشركة جنوب الضبعة للبترول وذلك بهدف دعم المرأة البدوية من خلال توفير مصادر دخل لها لتوفير حياة كريمة وتحسين مستوى المعيشة بالمجتمعات البدوية بمطروح.

ويتضمن البروتوكول الثالث "إطلاق قافلة طبية للمسح الطبى لطلبة المدارس بمحافظة مطروح" بين شركة بدر الدين ومؤسسة مصر الخير بحضور أمل مبدى رئيس القطاع التنفيذى لتنمية الموارد بمؤسسة مصر الخير وقد تم توقيع الكشف الطبى على 500 طالب وطالبة فى مختلف التخصصات (أطفال – قلب – أنف وأذن – جراحة – جلدية – صورة دم كاملة – سكر عشوائى – تحليل كتلة الجسم) للإطمئنان على صحة أبنائنا الطلاب بمحافظة مطروح.

ويأتى هذا فى إطار حرص وزارة البترول والثروة المعدنية على توحيد الجهود الخاصة بمساهمة القطاع وشركائه فى أداء دوره المجتمعى وذلك بالتعاون مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى لتنفيذ مشروعات المسئولية المجتمعية لتحسين الظروف المعيشية للمجتمعات المحلية بمختلف ربوع مصر .

يأتي ذلك فى إطار إستراتيجية قطاع البترول للمسئولية المجتمعية والتعاون الوثيق بين قطاع البترول ومختلف مؤسسات المجتمع المدنى لدعم المجتمع المصرى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ضمن رؤية مصر ٢٠٣٠، وحرصًا من وزارة البترول والثروة المعدنية على تنمية المناطق والمجتمعات المحيطة بشركات القطاع،