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الأحد 10 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

خالد الغندور لاعب المصري يخضع لفحوصات طبية لإيضاح حجم إصابته

لاعب النادي المصري
لاعب النادي المصري خالد الغندور
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يخضع خالد الغندور لاعب خط وسط الفريق الأول للكرة بالنادي المصري مساء اليوم الأحد لعدد من الفحوصات الطبية باستخدام الأشعة التشخيصية وذلك لتحديد مدى إصابته بالعضلة الخلفية.

حيث تعرض اللاعب خالد الغندور خلال مباراة الفريق أمس أمام نظيره فريق الجونة  للإصابة والتي تسببت في استبداله بعد مرور نحو 30 دقيقة من الشوط الأول.

وكان قد سيطر التعادل السلبي على المباراة بين المصري والجونة وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز، وقد استحوذ المصري على الكرة خلال المباراة ولكن دون هجمات حقيقية لتهديد المرمى، بينما اعتمد الجونة على الهجمات المرتدة القليلة كان أبرزها تسديدة اللاعب بلال يوسف التي تصدت لها عارضة حارس مرمى المصري محمود جاد .

المصري النادي المصري خالد الغندور