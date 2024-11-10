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الأحد 10 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

السيسي يستقبل رئيس وزراء ماليزيا بقصر الاتحادية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بقصر الاتحادية رئيس وزراء ماليزيا "أنور إبراهيم"، الذي يقوم بزيارة رسمية لمصر تمتد لعدة أيام، تزامناً مع الاحتفال بمرور ٦٥ عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين
 

الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي رئيس وزراء ماليزيا