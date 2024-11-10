ندوة تثقيفية وورشة عمل لتعليم مبادئ السباكة بكنيسة الملاك ميخائيل بالزقازيق

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف الندوات التوعوية والتثقيفية لرفع الوعي الصحي والبيئي لدي المواطنين بمختلف فئاتهم العمرية بأهمية الحفاظ علي البيئة من التلوث وضرورة ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها كمورد هام ورئيسي للحياة

ومن جانبه أشار المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي إلى أنه تنفيذاً للمبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان ، قامت الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة بتنفيذ ندوات توعوية للتعريف بأهمية الحفاظ على البيئة وخطورة إهدار المياه ، وكذلك إلقاء الضوء على السلوكيات السلبية من قبل المواطنين في التعامل مع المياه والنتائج المترتبة على عدم ترشيدها وأهمية نشر ثقافة ترشيد إستهلاك المياه والذي بات ضرورة مُلحة في ظل إرتفاع النمو السكاني وثبات حصة مصر السنوية من مياه نهر النيل ، وذلك بمقر كنيسة الملاك ميخائيل بمدينة الزقازيق ، في حضور القس رفائيل فؤاد ، والدكتورة مي عزت مصطفي مدير عام التوعية والمشاركة المجتمعية ، وفريق عمل الإدارة .

أوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أن الندوات صاحبها تنفيذ ورشة عمل لتعليم مبادئ السباكة الخفيفة وتوزيع بروشورات ومطبوعات توعوية وملصقات للتوعية بالحفاظ على المياه وترشيد إستهلاكها.

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أن الحفاظ علي المياه واجب وطني ومسؤولية كبيرة تقع على عاتق الجميع وكذلك الحفاظ على البنية التحتية لشبكات الصرف الصحي ، مؤكداُ على أهمية الحد من الإسراف في المياه داخل المنازل ، والإهتمام بعمليات الصيانة للمحابس للحد من تسريب قطرات الماء واستخدام العداد الكودي المسبق الدفع لما له من مميزات عديده أبرزها عدم الإحتياج للقارئ او المحصل، بجانب إحتسابه للإستهلاك الفعلي للمشترك.