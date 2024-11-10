خبير تأميني: أكثر من 30% من رؤساء الشركات لا يعلمون شيئا عن المعاملات المالية

قال واين كلارك ، خبير ادارة الأعمال وأحد كبار المفكرين المؤثرين في المملكة المتحدة في قطاع التأمين ، إن التحدي الكبير هو اقناع أكبر عدد من العملاء بال استراتيجية الرئيسية المؤتمر وأيضا إنتاجية هذة المؤسسة وكيفية عمل القائد.

اضاف اخلال جلسات مؤتمر راندفو شرم الشيخ، نه يجب الاستفادة من الوقت الذي يقضي داخل المؤسسة مشيرا الى انه وفق دراسة فإن عدد كبير من العاملين بالمؤسسة لا يفهمون لعمليات المالية في المؤسسة وهذا امر غير جيد، ومن ثم يجب أن يكون

مديرية الشركات ورؤساء مجالس الإدارات في شركات لا يفهمون العمليات المالية وفق استطلاع للرأي في المملكة المتحدة وهم أكثر من 30%، ولا يعرفون شيئا عن الوصول والبنية التحتية.

وانطلقت اليوم فعاليات ملتقي راندفو السادس للتأمين وإعادة التأمين الدولي بشرم الشيخ تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء والهيئة العامة للرقابة المالية، وحضور وزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق.