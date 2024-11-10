نجاح إدارة الطب الوقائي في تحقيق تقدم ملموس في مجالات الرقابة الوقائية بشمال سيناء

أكد الدكتور أحمد سمير بدر مدير مديريه الشئون الصحيه بشمال سيناء نجاح ادارة الطب الوقائي في تحقيق تقدم ملموس بمجالات رصد ومكافحة الامراض المعدية وذلك بتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ومتابعة اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء.

وأوضح الدكتور أحمد أن أعظم استثمار في اي مجتمع هو الاستثمار في الإنسان لذلك كانت بداية مبادرة رئيس الجمهورية للحفاظ علي صحة المجتمع من خلال حصر الحالات وتحسين المؤشرات السنوية واكتمال التقصيات والبيانات ورفع كفاءة مكاتب الترصد و تنفيذ العديد من التدابير لتحسين الاداء وتقديم خدمات صحية متميزة

واستعرض الدكتور أسامة سالم مدير عام الطب الوقائي ووكيل مديرية الصحة خطة الطب الوقائي الشاملة اعتبارا من تطبيق الإجراءات الصحية الوقائية المقررة عبر المنافذ , البرية والبحرية لأحكام الرقابة الوقائية عبر المنافذ الحدودية.

وقال الدكتور اسامه ان نسبة التغطية بالتطعيمات الاجبارية لأطفالنا بمحافظة شمال سيناء بلغت ٩٥٪ وأنه جاري العمل لتطعيم اطفال المدارس بنسبة تغطية تصل إلي ١٠٠٪

وأوضح أن أهم أهداف الطب الوقائي هو التحول من مفهوم علاج المرض إلي الوقايه منه من خلال التنوير والمعرفة الصحية ونشر الوعي بأسباب الأمراض وطرق الوقاية منها " بداية " من تقديم عدد ١٤٥٢ ندوة توعوية من خلال ادارة التثقيف الصحي لرفع الوعي الصحي بتغيير السلوكيات الخاطئة إلي سلوكيات صحية سليمة للمجتمع وعمل تنسيق مشترك مع مديرية التربية والتعليم والأوقاف والشباب والرياضة والمجلس القومي للسكان لعمل ندوات بالمدارس والأندية والمساجد بخطورة الأمراض المعدية وأهم القضايا الصحية بمبادرة رئيس الجمهورية بداية للحفاظ علي صحة المجتمع بالإضافة إلى خطة الدولة المتعلقة بالقضايا السكانية مثل "صحة المراهقين و مخاطر الزواج المبكر "

وفي مجال الصحة والسلامة المهنية أكد الدكتور أسامة الانتهاء من صيانه عدد 130جهاز اطفاء حريق انواع و اوزان مختلفة وشراء حوامل تثبيت علي الحائط لتلك الاجهزة لإدارة بئر العبد الصحية ووحداتها الصحية حيث تمت الصيانة في ادارة الحماية المدنية بمديرية امن محافظة شمال سيناء وكذلك الانتهاء من صيانه عدد 65 جهاز اطفاء حريق في مستشفى العريش العام لزيادة تأمين المنشأة ضد مخاطر الحريق

وكذلك الانتهاء من تركيب وتوزيع اجهزة اطفاء الحريق بكل من ( مستشفى الشيخ زويد – وحدة الملاريا التابعة لإدارة الشيخ زويد)

وأشار الدكتور أسامة أنه في إطار التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة تم رفع ومعالجة كمية نفايات طبية خطرة مقدارها ٣٢١٤٨ طن من كافة المنشأت الصحية بكافة انواعها (النفايات الخطرة ) والتنسيق مع مستشفي بئرالعبد بنقل كمية ٤٠٤٥ كيلو نفايات طبية خطرة الي محرقة بئر العبد المركزي للحد من تكدس النفايات مشيرا إلي اجراءات اصلاح وتركيب سقف بغرفة محرقة مستشفي الشيخ زويد وكذلك تركيب باب حديد علي مبني الغرفة(النفايات الخطرة ) .

وتابع داسامة أنه تم تحرير عدد 30 اجراء اخذ الموافقة البيئية وعدد 11ترخيص تداول نفايات طبية خطرة وتم تجديد ١١ تعاقد منشأت صحية حكومية وعدد ٤٩ منشأة خاصة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المنشأت الحكومية الغير حاصلة علي تعاقدات او تراخيص خاصة بتداول النفايات وتم اخطارادارة العلاج الحر بالمنشأت الخاصة التي لم تقم بتجديد التعاقد او التراخيص الخاصة بتداول النفايات وذلك خلال فترة ٤ شهور سابقة بالإضافة إلي الحصول علي قرار بتخصيص موقع مشروع اقامة مجمع محارق بالكيلو 17 غرب مدينة العريش و تجديد عقد صيانة خاص بجهازين الفرم والتعقيم التابعين لمستشفي العريش العام بالشركة الوطنية لتوريد المعدات الطبية شامل قطع الغيار وأنه جاري انشاء غرفة لتركيب جهاز الفرم والتعقيم بمستشفي نخل المركزي .بالإضافة إلي انشاء خلايا لدفن الرماد الناتج عن تشغيل محرقة مستشفي الشيخ زويد. و صرف عدد (6اجهزة جي بي اس) خاص بسيارات النفايات الطبية من مخازن الادارة العامة لصحة البيئة بوزارة الصحة

وقال الدكتور اسامه انه في مجال صحة البيئة قامت الإدارة بمعاينة وترشيح موقع لانشاء وحدة رصد تلوث الهواء وجارى الاعداد لتركيبها بجانب الاشتراك مع لجان المحافظة الخاصة بمامونية المياة ولجان انفلونزا الطيور بالإضافة إلى رصد والتعامل مع حادثة تسرب مياة الصرف الصحى بالمحطة الرئيسية وتطهير المنطقة وسحب عينات من المنطقة المتضررة والتاكد من مأمونية شبكة المياة مشيرا إلى سحب ٨٥٥ عينة محطات مياة و سحب ١٠٨٠ عينة ميااة من الشبكات و تطهير عدد ١٣٠٠ منشاة مدرسية وتعليمية "حكوميه والخاصة"

وفي مجال مراقبة الأغذية أشار الدكتور أسامة إلي تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت الغذائية تزامنا مع بدء العام الدراسي (ادارة الاغذية )بجانب أحكام الرقابة الوقائية على أماكن تداول الاغذية والمرور الدوري على المنشأت الغذائية والأسواق العامة

وأوضح الدكتور أسامة مواصلة إدارة الأمراض المدارية و نواقل الامراض" قسم ناقلات الأمراض" أعمال حملة مكافحة القوارض بعد حصاد المحاصيل الصيفية ، لمكافحة القوارض والحشرات وناقلات الأمراض على مستوى المحافظة.

وقال الدكتور أسامة ،ان الحملة تستهدف جميع أحياء وقري ومدن المحافظة بعمليات الترصد الحشري بالإضافة إلى المنافذ الحدودية

وأشار إلي تغطية محطات الصرف الصحي الرئيسيه بالمبيدات اللازمة لمكافحة يرقات البعوض والبعوض البالغ.