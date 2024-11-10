رئيس "الشيوخ" يهنئ النائبة رشا مهدي بعضويتها للمجلس القومي للمرأة

وجه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، تهنئة للنائبة رشا مهدى، عضو المجلس لاختيارها ضمن أعضاء المجلس القومى للمرأة، وفقا لقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 466 لسنة 2024 بتشكيل المجلس القومى للمرأة.

يذكر أن رئيس الجمهورية أصدر قرار بتشكيل المجلس القومي للمرأة لمدة أربع سنوات برئاسة المستشارة أمل محمود عطار وعضوية كل من :

1- الدكتورة سوزان يوسف أحمد القليني

2- الدكتورة نسرين إبراهيم محمد البغدادي

3- المهندس عمرو عبدالحميد سليمان محمود

4- السفيرة ندى مصطفى فتحي محمد عبدالله دراز

5- الدكتور ماجد إبراهيم عثمان

6- ماري لويس شحاتة بشارة