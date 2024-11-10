تنشيط السياحة تشارك بمعرض «ITE» هونج كونج الصيني 2025

تشارك هيئة تنشيط السياحة برئاسة عمرو القاضي، بالمعرض السياحي الدولي ITE المقام بمدينة هونج كونج الصينية، في الفترة من 12 وحتى 15 يونيو 2025، وذلك بجناح مصري يتميز بالطابع الفرعوني التاريخي.



ويتكون المعرض من 5 صالات تضم أجنحة لكافة المقاصد السياحية الدولية، حيث يتوقع مشاركة نحو 85 دولة ومنطقة بالمعرض في نسخته المقبلة، وذلك في مقابل 22 دولة شاركت في نسخة العام 2023، و68 دولة و515 عارضا في نسخة العام الجاري 2024.

وبلغ عدد زائري المعرض العام الجاري 700 زائر مهني من الصين، و63 ألف من الجمهور، حيث يخصص اليومين الأول والثاني لشركات السياحة والطيران المشاركة فقط، بينما يخصص اليومين الثالث والرابع لاستقبال الزائرين من الجمهور.



وحددت هيئة تنشيط السياحة المصرية، رسم الاشتراك للمنشآت السياحية والشركات الراغبة في حضور المعرض بواقع 2500 يورو لكل شركة، مشيرة إلى أن أخر موعد للاشتراك هو 28 نوفمبر الجاري، ويكون حجز المساحة بأولوية الاشتراك.

جدير بالذكر ان حركة السياحة الصينية في مصر قد ارتفعن بنسبة بلغت 300% خلال النصف الاول من العام الجاري لتسجل 90 الف سائح مقارنه بنفس الفترة من عام ٣٠٢٢