تموين الشرقية يضبط 7 أطنان دقيق بلدي مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وفور ورود معلومات بقيام أصحاب ماكينات الطحن وتجار السوق السوداء بتخزين الدقيق البلدي المخصص للمخابز البلدية المدعمة بناحية مركزي الزقازيق وأبوحماد ، تم تشكيل حملة مكبرة برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة بالشرقيه ومفتشي الرقابة بالمديرية وبرفقة حملة قطاع وسط الشرقيه برئاسة مصطفى الشحات للتأكد من صحة ما جاء بالشكاوى .

وأسفرت الحملة عن ضبط كمية من الدقيق البلدي قدرها 143 شيكارة دقيق بلدي بإجمالي كمية قدرها 7 طن و150كجم دقيق بلدي بعضها معاد تدويره في شكائر بيضاء اللون بغرض إعادة بيعها بالسوق السوداء بقصد التربح ، وتم تحرير محاضر حيال أصحاب ماكينات الطحن وتجار السوق السوداء بناحية مركزي الزقازيق وأبوحماد و إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.