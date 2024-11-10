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الأحد 10 نوفمبر 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ شمال سيناء يلتقي تلاميذ قرية الروضة ببئر العبد

محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء
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ألتقي اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء ، اليوم الاحد، بتلاميذ قرية الروضة ، خلال عودته إلي مدينه العريش. واطمئن المحافظ من التلاميذ علي إنتظام العملية التعليمية في مدارس قرية الروضة ، بجانب الاطمئنان على قيام المعلمين بأداء واجبهم علي أكمل وجه وحرص المحافظ علي مصافحة التلاميذ وتوزيع الحلوي عليهم ، والحديث معهم والتعرف علي أحوالهم المعيشية.

كما سبق أن كرم محافظ شمال سيناء حفظة القرآن الكريم بالمدرسة القرآنية  بقرية الخربة بمركز بئر العبد بحضور اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء واللواء دكتور محمد الزملوط  محافظ الوادى الجديد والدكتور محمد عبد الرحيم البيومي ، الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية والشيخ سليمان الزملوط عضو مجلس الشيوخ والقيادات الدينية والشعبية ومشايخ القبائل والعواقل.

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