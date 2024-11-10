كوب 29.. فوز عالمة من منطقة الكاريبي بجائزة الابتكار في الذكاء الاصطناعي

حصلت الدكتورة لتيتيا أديسون، من دولة ترينيداد وتوباغو في منطقة الكاريبي، على الجائزة الكبرى في تحدي الابتكار في الذكاء الاصطناعي لعام 2024، والذي أقيمت اليوم /الأحد/ ضمن الفعاليات التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP29)، الذي يعقد خلال الفترة من 11 وحتى 22 نوفمبر الجاري في باكو بأذربيجان.

وتم تكريم الدكتورة أديسون على مشروعها المبتكر "منصة الذكاء الاصطناعي لبناء المرونة المناخية للدول الجزرية الصغيرة النامية "، والذي يسعى إلى استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لمساعدة الدول الجزرية الصغيرة مثل ترينيداد وتوباغو في التكيف مع آثار تغير المناخ، وهي من الدول الأكثر عرضة لمخاطر تغير المناخ.

ونظمت المسابقة لجنة الأمم المتحدة التنفيذية للتكنولوجيا بالتعاون مع شبكة الأعصاب المؤسسية في إطار مبادرة تحمل عنوان "الذكاء الاصطناعي لأجل العمل المناخي"، وتهدف المبادرة إلى تعزيز الحلول المناخية المبتكرة باستخدام الذكاء الاصطناعي في البلدان النامية، وخاصة في الدول الجزرية الصغيرة النامية وأقل البلدان نموا.

إلى جانب تكريمها في حفل خاص خلال مؤتمر (كوب 29 )، ستحصل الدكتورة أديسون وفريقها على جائزة قيمة تشمل 5 ملايين دولار أمريكي من شركة لتطوير البرمجات الذكية والحلول المبتكرة في صورة أرصدة لاستخدام تقنية الذاكرة المعرفة بالبرمجيات، مما سيساهم في تطوير مشروعهم بشكل أكبر.

شارك في التحدي العالمي أكثر من 100 متسابق من 62 دولة، وتنافس العلماء والمهندسون من مختلف أنحاء العالم، وسيتم تكريم الدكتورة أديسون رسميا في حفل توزيع الجوائز في 16 نوفمبر خلال فعاليات قمة المناخ، كما ستقدم مشروعها أمام جمهور من الخبراء وصانعي القرار والممولين الدوليين.

