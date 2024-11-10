خبير: إسرائيل تشن حربا ممنهجة ضد القيم الحضارية والإنسانية

قال العميد عادل المشموشي، خبير عسكري واستراتيجي، إن الحرب على قطاع غزة ولبنان ممنهجة ضد كل القيم الإنسانية والحضارية والأخلاقية، فهي لا تقتصر على الأهداف العسكرية فقط بل تتعرض أيضا الأحياء التراثية والأثرية لأبشع أنواع الفتك والتدمير مثلما حدث في كلا من بعلبك وصور والنبطية وكذلك الأمر على كل امتداد الآرضي اللبنانية.

وأضاف «المشموشي»، خلال مداخلة هاتفية عبر القاهرة الإخبارية، أن العدو الإسرائيلي ضد الأخلاقيات والحضارة، إذ لا يخوض حربا ضد المقاتلين، مشيرا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف الضغط على السلطات اللبنانية والشعب وبيئة المقاومة بشكل عام لإنهاء الحرب والخضوع للإملاءات الإسرائيلية.

وتابع، أن العدو الإسرائيلي لا يتطلع الآن إلى كسب الأراضي على لبنان، بل يريد تدمير كل القرى على هذه الأرض، وذلك بهدف عدم عودة السكان مرة أخرى للأراضي، وبالتالي جعل المنطقة الفاصلة بين الحدود الفلسطينية واللبنانية خالية من السكان.