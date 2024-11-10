إسرائيل تبحث وقف إطلاق نار في جنوب لبنان وتحاول فصل جبهة الشمال عن غزة

قالت دانا أبو شمسية مراسلة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة، إن إسرائيل تبحث وقف إطلاق نار في جنوب لبنان وتحاول فصل جبهة الشمال عن جبهة قطاع غزة، على الرغم من أن حزب الله كان مصمما على ضرورة الربط بين الجبهتين وأن التوصل لاتفاق مع إسرائيل يجب أن يكون منوطا للتوصل إلى صفقة تبادل ووقف إطلاق نار في قطاع غزة.

وأضافت خلال رسالة على الهواء، أن إسرائيل تبني هذه القرارات على أساس أن حزب الله يتراجع أداؤه العسكري وأن هناك قضاء على الصفوف الأولى ولكن من يتابع التطورات الميدانية خاصة فيما يتعلق بالمسيرات والرشقات الصاروخية التي لم تهدأ حتى بعد اغتيال الأمين العام لحزب الله وقيادات الصفوف الأولى.

وتابعت أن حزب الله أعاد ترتيب بيته الداخلي وربما أصبح أكثر تماسكا وقوة، لذلك إسرائيل تبني الفرضية أنها ستعمل على التوصل إلى وقف إطلاق نار من جهة واحدة بمعنى أنها لن تربط قطاع غزة بهذه الصفقة.