بنجلاديش تترقب مليار دولار لاستيراد الأسمدة لدعم قطاع الزراعة

تترقب بنجلاديش الحصول على تمويل بقيمة مليار دولار من المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، وهي إحدى أعضاء مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وذلك لدعم وارداتها من الأسمدة خلال السنة المالية الحالية.

وقال أحد المسؤولين في إدارة العلاقات الاقتصادية في بنجلاديش – وفق منصة “بيزنس إنسايدر” – إن المؤسسة وافقت مبدئيا على تمديد قرض الأسمدة، لكنها لم تؤكد بعد ما إذا كان سيتم صرف القرض هذا العام

وذكرت الحكومة أنه سيتم تخصيص هذه الأموال لضمان توفير مستمر للأسمدة؛ وهو أمر بالغ الأهمية لاستدامة القطاع الزراعي في البلاد.

وجاء طلب الحكومة للحصول على هذا التمويل بعد مخاوف وزارة الزراعة في سبتمبر من حدوث نقص محتمل في اليوريا قبل موسم “بورو” (موسم زراعة الأرز) الذي يبدأ في ديسمبر المقبل.

وطلبت بنجلاديش مليار دولار آخر، بالإضافة إلى قرض الأسمدة البالغ مليار دولار، من المؤسسة لتمويل استيراد زيت الوقود والغاز الطبيعي المسال للعام المالي 2025-2026.

وتم تقديم طلب القرض خلال اجتماع الشهر الماضي، عندما زار وفد من المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة البلاد.

ومن المتوقع أن يصل إجمالي الطلب على اليوريا في بنجلاديش حتى مارس 2025 إلى 1.8 مليون طن، مع وجود حوالي 500 ألف طن في المخزون حاليا، وفقا للبيانات الصادرة عن هيئة الصناعات الكيميائية في بنجلاديش لشهر أكتوبر.

وقدمت المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة قروضا للبلاد لعدة عقود، خاصة لاستيراد الوقود (البترول، الغاز الطبيعي المسال)، لكن هذه هي المرة الأولى التي تسعى فيها بنجلاديش للحصول على قروض لاستيراد الأسمدة.

