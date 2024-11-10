محافظ المنوفية: توزيع 24 طن أسمدة على المزارعين بدءا من الموسم الشتوي

تلقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية تقريراً عن جهود مديرية الزراعة واستصلاح الأراضي خلال أسبوع ، حيث أفاد المهندس ناصر محمد أبو طالب وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية أنه تم الانتهاء من توزيع 24 طن و 550 كجم نترات ويوريا ائتمان بنطاق المحافظة ، بداية الصرف للموسم الشتوي في الأول من أكتوبر وحتى 5 نوفمبر 2024 ، مؤكداً علي توافر أرصدة بالجمعيات الزراعية والتي تبلغ 14 ألف و 832 طن نترات ويوريا ، وجاري توزيع الأسمدة علي المزارعين وفق ضوابط قواعد صرف الأسمدة لضمان وصولها للمزارعين المستحقين .



وأوضح وكيل وزارة الزراعة المنوفية أنه تم الانتهاء من تطهير مسافة طولية من المساقى الخصوصية بنواحي المحافظة بإجمالي 6 كم شملت تطهير تعاوني وتحسين وذاتي بمراكز تلا والشهداء وأشمون وقويسنا والباجور والتي تخدم مساحة 570 فدان وجارى المتابعة المستمرة للتطهير وبصفة دورية حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين ، مشيرا إلى أنه تم عقد 33 ندوة بمختلف الوحدات الزراعية بالمحافظة في كافة المجالات الزراعية لنشر التوعية بين جموع الفلاحين وإعطائهم التوصيات الفنية اللازمة للنهوض بأعلى إنتاجية للإرتقاء بمستوى الحياة المعيشية للفلاح .

وأضاف وكيل وزارة الزراعة أنه استمرارا لتنفيذ تكليفات محافظ المنوفية بتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لإقامة مشروعات زراعية وإنتاجية متنوعة ، فقد تمت الموافقة على استخراج 33 تراخيص تشغيل لـ محلات أعلاف ومزارع ماشية ومصانع وإجراء 14 معاينة ميدانية لـ ( مزارع دواجن ، ماشية ، مصانع ) تمهيدا للسير في إجراءات التراخيص والمرور على 43 مركز لتجميع الالبان و 22 محل أعلاف وإلغاء 2 ترخيص اعلاف ، وفيما يخص تكثيف الحملات المرورية على جميع المحاصيل البستانية لرصد الآفات والوقاية منها للنهوض بكافة المحاصيل لتحقيق أعلى معدلات للإنتاج وتحسين مستوى الدخل المزارعين، فقد تم المرور على مساحة 3 آلاف و 900 فدان من مساحات الخضر والفاكهة لمتابعة ورصد الآفات والوقاية والعلاج .