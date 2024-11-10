رئيس "تعليم الشيوخ" يطالب بالعمل على تفعيل دور الملحق العمالي بالسفارات المصرية بالخارج

طالب النائب نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، رئيس برلمانية مصر الحديثة، بالعمل على تفعيل دور الملحق العمالي بالسفارات المصرية بالخارج، بحيث يكون حائط الصد الأول للدفاع عن حقوق العامل المصري بالخارج وضمان حقوقه من خلال منظومة واضحة.

وقال دعبس، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، والتي تناقش 4 طلبات مناقشة عامة، بحضور محمد جبران، وزير العمل، إن دور الملحق العمالي كبير جدا من حيث توفير فرص العمل وضمان الحقوق وفقا للعقود وغيرها من الأمور الأخرى التي تحافظ على حقوق العامل وكذلك جودة العامل المصري في تلك الدول.

وأكد دعبس ضرورة التفتيش والمتابعة لجميع معاهد التدريب والتأهيل في مصر لضمان خريج عالي المستوي في مجالات التدريب والتأهيل المختلفة، وأن تكون الشهادة الممنوح للخريج وفقا للمستوى الفني والمهني، وأن يكون تدريب وتأهيل الشباب وفقا لسوق العمل الخارجية والداخلية معا، وأن تشارك جميع الوزارات في هذا الأمر.

وأضاف أن الاهتمام برأس المال البشري مهم جدا وهو ما سيكون بالتأهيل والتدريب والتعليم والصحة والتغذية والأمن والأمان وحسن المعاملة وعدم التنمر، وفي هذا الإطار لا بد من إصدار توجيهات لجميع أجهزة الدولة وقطاع الخدمات بحسن المعاملة وعدم التنمر، وهو الأمر الذي سيحافظ على رأس المال البشري بالتدريب التحويلي.

وأوضح دعبس أن “الرئيس عبد الفتاح السيسي دشن مبادرة تحت اسم “مركب النجاة” لمكافحة الهجرة غير الشرعية، ولا بد أن نعمل وبقوة في هذا الاتجاه من خلال زيادة الوعي والتعريف بمخاطر الهجرة غير الشرعية بالنزول إلى القرى التي تشتهر بتلك الظاهرة.