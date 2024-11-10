إيلون ماسك يواصل دعم ترامب ويؤيد تدخل الرؤساء في عمل "الاحتياطي الفيدرالي"

أيد الرئيس التنفيذي لشركتي "تسلا" و"سبيس إكس" إيلون ماسك، فكرة السماح للرؤساء بالتدخل في سياسة الاحتياطي الفيدرالي.. مواصلا دعمه للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

وذكرت منصة "سي إن بي سي" الإخبارية أن إيلون ماسك أيد الرئيس التنفيذي لشركتي "تسلا" و"سبيس إكس" إيلون ماسك، فكرة السماح للرؤساء بالتدخل في سياسة الاحتياطي الفيدرالي.. مواصلا دعمه للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب. وذكرت منصة "سي إن بي سي" الإخبارية أن إيلون ماسك

علق بالموافقة على منشور بوسائل التواصل الاجتماعي يوم الخميس من السيناتور مايك لي جمهوري من ولاية يوتا، والذي دعا فيه إلى أن يكون الفيدرالي تحت إشراف الرئيس.

وأضافت أن ماسك علق بكتابة الرمز التعبيري "100" أي مئة بالمئة، المستخدم لنقل الموافقة.. مشيرة إلى أنه على الرغم من أن تعليق ماسك مختصر، إلا أنه يعكس حملة ضغط أوسع نطاقا على استقلال الفيدرالي الأمريكي عن التدخلات السياسية والتي يمكن أن تتشكل في إدارة ترامب المقبلة.

من جانبه، قال رئيس الفيدرالي جيروم باول، إنه لن يستقيل من منصبه إذا طلب منه ترامب ذلك، وكان ذلك بمثابة إحياء لما يمكن أن يتطور مرة أخرى إلى علاقة مثيرة للجدل بين رئيس البنك المركزي والرئيس المنتخب.

ويهدف تقليد استقلال بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى منح البنك المركزي القدرة على تشكيل قرارات السياسة النقدية، مثل رفع أو خفض أسعار الفائدة، بناء على صحة الاقتصاد الأمريكي في المستقبل فقط.

ولكن خلال فترة ولايته الأولى في منصبه، لم يخجل ترامب من الخروج عن التقاليد والاستخفاف العلني بأول قراراته السياسية.

وعلى مدار الحملة الرئاسية لعام 2024، مرر دونالد ترامب فكرة السماح لنفسه إبداء الرأي في سياسة الفيدرالي الأمريكي إذا فاز بالبيت الأبيض مرة أخرى.

وقال ترامب، في وقت سابق، "أشعر أنه يجب أن يكون للرئيس رأي على الأقل في هذا الشأن"، وتابع "أعتقد أنه في حالتي، لقد كسبت الكثير من المال، وكنت ناجحا للغاية، وأعتقد أن لدي غريزة أفضل من الأشخاص الذين قد يكونون في مجلس الاحتياطي الفيدرالي أو رئيس مجلس الإدارة".

