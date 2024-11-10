“الصناعات الغذائية” تناقش تحديات قطاع مصنعات اللحوم والدواجن

عقدت غرفة الصناعات الغذائية، الاجتماع الدوري لشعبة مصنعات اللحوم والدواجن، لمناقشـة التحديات التي تواجه القطاع ودراسة اصدار مواصفات قياسية للمنتجات الجديدة.

ورأس الاجتماع الدكتور محمد الشافعي عضو مجلس إدارة الغرفة، في حضور الدكتور صلاح ابو رية استاذ بقسم الصناعات الغذائية بكلية الزراعة جامعة القاهرة والدكتورة عفاف محمد على رئيس بحوث بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية مركز البحوث الزراعية والدكتور محمد فاروق امين استشاري بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، وسامح السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، وعدد كبير من أصحاب المجازر ومصانع اللحوم والطيور.

وناقش الاجتماع مقترحا لبعض المنتجين بالزام المجازر بعمل فاتورة الكترونية للمصانع التي تقوم بالذبح بالإضافة إلى تفعيل قانون تداول الدواجن رقم 70 لسنة 2009 بحظر ذبح وتداول الدواجن حية.

كما تم عرض خدمات الدعم الفني والاستشاري المقدمة من الغرفة للسادة الأعضاء.

وفي بداية الاجتماع استعرض الدكتور محمد الشافعي عضو مجلس إدارة الغرفة، مبادرة مجلس إدارة الغرفة بالتعاون مع مراكز البحوث المتخصصة بشأن الاستفادة من مخلفات التصنيع الغذائي والزراعي لإنتاج بعض المنتجات الثانوية التي تعظم من القيمة المضافة للتصنيع الغذائي وتدعم سلسلة القيمة والوصول إلى بيئة تصنيعية نظيفة وخالية من ملوثات المخلفات.

ورحب" الشافعي"، بمناقشة مقترح الفاتورة الالكترونية للمتعاملون مع المجازر، موضحاً انها نقطة جوهرية لمنع التهرب وتأكيد الجودة وسيتم عرضها على مجلس إدارة الغرفة ودراستها.

واكد الدكتور رضا عبدالجليل مدير عام الشؤون الفنية بالغرفة، أنه تم العمل على توفير العديد من خدمات الدعم الفني والبرامج التدريبية لكافة المتعاملون في قطاع مصنعات اللحوم والدواجن من مجازر ومصانع لمساعدتهم في التوافق مع متطلبات الهيئة القومية لسلامة الغذاء وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية مجلس الإدارة برئاسة المهندس أشرف الجزايرلي، حيث ركزت الاستراتيجية علي دعم سلامة الغذاء في المصانع ومساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي لم تتأهل للتسجيل أو تلك التي سجلت وترغب في الانضمام إلى القائمة البيضاء بالهيئة.

واضاف عبدالجليل، كذلك حرصت الغرفة علي الاجتماع شهريا مع مدير التفتيش بالهيئة لحل أية مشاكل تتعلق بتوفيق الأوضاع والتسجيل بالهيئة، فضلا عن إعداد سلسلة برامج تدريبية لمصنعي اللحوم والدواجن.