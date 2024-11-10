وزير الشئون النيابية: الحكومة تأمل في إصدار مشروع قانون العمل الجديد قبل نهاية العام

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن الحكومة تأمل إصدار لمشروع قانون العمل الجديد قبل نهاية العام، لترتيب العلاقة التشاركية بين العمال وأصحاب الأعمال.

وأشار المستشار محمود فوزى خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمخصصة لمناقشة عدد من طلبات المناقشة، إلى أن الحكومة راعت ادخال بعض التعديلات على مشروع قانون العمل الجديد والذى تناقشه اللجنة المختصة بمجلس النواب بهدف تنظيم وتعزيز علاقة العمل بين أطرافها.

وأوضح أن هذه التعديلات والتى تتفق مع مخرجات الحوار الوطتي سيتم إرسالها لمجلس النواب للمناقشة.