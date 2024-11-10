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الأحد 10 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

وزير الثقافة يتفقد التجهيزات الجارية لافتتاح مهرجان القاهرة السينمائي ومتحف الفن الحديث

وزير الثقافة أحمد
وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو
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أجرى الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، جولة تفقدية بساحة دار الأوبرا المصرية للوقوف على التجهيزات الجارية لافتتاح الدورة الـ45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، المقرر انطلاقه في 13 نوفمبر الجاري على مسرح الأوبرا الكبير. 

وخلال الجولة، شدد وزير الثقافة، على ضرورة تسريع وتيرة العمل لضمان الانتهاء من كافة الاستعدادات للمهرجان على أعلى مستوى، بما يليق بمكانة مصر، ويعكس أهمية مهرجانها السينمائي الدولي، الذي يُعتبر الأكبر في الوطن العربي والشرق الأوسط.
 
وأكد الدكتور هنو، أن وزارة الثقافة لا تدخر جهدًا في تقديم كافة سُبل الدعم لضمان خروج هذه الدورة من المهرجان بصورة مشرفة تليق بمصر وضيوفها من جميع أنحاء العالم.
 
كما شملت الجولة التفقدية، زيارته لمتحف الفن الحديث، حيث أشاد الوزير بسيناريو العرض المتحفي الجديد للأعمال الفنية، مشددًا على أهمية استكمال الأعمال المتبقية في المتحف لضمان جاهزيته لاستقبال الزوار من مختلف الأعمار في أقرب وقت.
 
وفي إطار الجولة، زار الدكتور أحمد فؤاد هنو، المقر القديم للمركز القومي للترجمة، حيث تفقد أدواره المختلفة، ومنفذ البيع الخاص بالمركز.

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