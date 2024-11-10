شهد رئيس منطقة مطروح الأزهرية عبد العظيم سالم، اليوم الأحد، فعاليات التصفيات النهائية لمسابقة «رواد اللغة العربية» في الإعراب على مستوى المنطقة الأزهرية، وذلك بمقر مكتبة معهد فتيات مطروح النموذجي.

وأوضح الدكتور طلعت كمال، منسق مبادرة «رواد اللغة العربية»، أن التصفيات النهائية أسفرت عن فوز كل من المرحلة الابتدائية: الطالبة مريم أحمد إبراهيم، معهد مطروح الابتدائي النموذجي، والطالبة الزهراء على أحمد، معهد مطروح الابتدائي النموذجي، والطالب عمر محمد عبد العزيز، معهد عمر بن عبد العزيز، والطالب إبراهيم محمد إبراهيم، معهد عمر بن عبد العزيز، والطالبة جودي محمد نصر، معهد مطروح الابتدائي النموذجي، والطالبة غدير عبد الفتاح عبد العزيز، معهد مطروح الابتدائي النموذجي.



وبالنسبة للمرحلة الإعدادية: الطالب إبراهيم محمد إبراهيم، معهد بنين مطروح،والطالبة سلمى خميس حسن، معهد فتيات مطروح الإعدادي الثانوي، والطالب يوسف سامي سعيد، بنين الحمام الاعدادي الثانوي.

والمرحلة الثانوية: الطالبة علا عبد الباسط سليمان، معهد فتيات مطروح النموذجي، والطالبة رؤى رضا محمد الششتاوي، معهد فتيات عمر بن عبد العزيز، والطالبة آية على صابر، معهد فتيات عمر بن عبد العزيز، مشيرا إلى أنه سيتم تصعيد الفائزين للمشاركة بالتصفيات النهائية على مستوى الجمهورية.

ومن جانبه هنأ الشيخ عبد العظيم سالم، رئيس المنطقة الأزهرية الفائزين، مشجعاً وداعما لهم، موصيا بالاستمرارية في الإجتهاد والعمل من أجل تحقيق مراكز مشرفة على مستوى الجمهورية، مشيدا بجهود لجنة التحكيم ونزاهتها خلال فترة التصفيات.

رئيس أزهر مطروح يشهد التصفيات النهائية لمسابقة «رواد اللغة العربية»

IMG-20241110-WA0019

IMG-20241110-WA0018

IMG-20241110-WA0017

IMG-20241110-WA0016

IMG-20241110-WA0020