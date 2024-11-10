محافظ الإسماعيلية يوجه مديرية الصحة بالتفتيش والرقابة على المنشآت الغذائية بمحيط المدارس

واصلت إدارة مراقبة الأغذية جهودها في الرقابة والتفتيش على المنشآت الغذائية المحيطة بمدارس الاسماعيلية تطبيقًا لأهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" وبناءً على خطة وزارة الصحة والسكان وتوجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية.

وأشارت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة، إلى أن إدارة مراقبة الأغذية، كثفت أعمالها بالمرور على ٦٢٥ مدرسة ومعهد أزهري، خلال الثلاثة أسابيع الماضية، وذلك بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم.

وأوضحت أنه تم سحب ٣٥٩ عينة من التغذية المدرسية وإرسالها للمعامل للفحص، وتم التأكد من سلامة الوجبات المقدمة للطلاب.

كما قامت إدارة مراقبة الأغذية بالتفتيش على عدد من المصانع التى تُورِّد الأغذية المدرسية، فضلًا عن تشديد الرقابة على ٥٢٥ منشأة غذائية بمحيط المدارس.

وأفادت بأن الحملة على المنشآت المحيطة بالمدارس أسفرت عن إعدام ٣٠٦ كيلو أغذية، ٤٥ لتر من المنتجات الغذائية الغير محتفظة بالخواص الطبيعية، وتحرير ٢٢٩ محضر، منها ١٤٠ محضر نظافة، ٨٩ محضر شهادة صحية وفقًا للوائح سلامة الأغذية.

من جانبها أكدت الدكتورة مي سامي مدير إدارة الطب الوقائي، على استمرار مراقبي الأغذية في الإشراف والمتابعة على التغذية المدرسية بمخازن ومطابخ المدارس على مستوى جميع الإدارات الصحية، بالإضافة إلى استكمال برنامج تطعيم طلبة المدارس وفق جدول تطعيمات الصفوف الدراسية المستهدفة بالتطعيم وذلك ضمن خطة الأعمال الوقائية للحفاظ على الصحة العامة لطلاب المدارس.