تنسيقية شباب الأحزاب تعقد ورشة عمل حول «حقوق الإنسان والآليات الدولية»

عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ورشة العمل الأولى حول المفاهيم العامة لحقوق الإنسان والآليات الدولية ذات الصلة، بغرض رفع الوعي لدى أعضاء التنسيقية بمفاهيم وآليات حقوق الإنسان، في إطار الاستراتيجية الجديدة للتنسيقية، وإعادة تشكيل اللجان النوعية.

واستضافت ورشة العمل، الخبير والمدرب الدولي رضا عبدالعزيز، الذي بدأ بشرح تعريفات حقوق الإنسان، والأساس الذي تقوم عليه منظومة حقوق الإنسان الدولية، وآلية المعاهدات، ومسألة التزام الدول الأخلاقي باحترام المعاهدات التي صدقت عليها.

كما تطرق عبدالعزيز إلى الآليات غير التعاقدية مثل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مشيرًا إلى آلية الاستعراض الدوري الشامل التي تخضع لها جميع الدول دون استثناء، وكيف أنها أسهمت في العديد من الإصلاحات الحقوقية عبر تلقي الدول للملاحظات والتوصيات والعمل على تطبيقها تمهيدًا للاستعراض التالي.

وأوضح الخبير والمدرب الدولي خلال الورشة، الفرق بين الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مشيرًا إلى أن الأجيال الجديدة من حقوق الإنسان متعلقة بالتنمية والتغيرات المناخية.

وأشار عبدالعزيز، إلى أن هناك 9 معاهدات أساسية لحقوق الإنسان صدقت عليها مصر حتى الآن، وهي العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

وتابع أن مصر صدقت أيضًا على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأدارت الورشة د.نيفين إسكندر، عضو لجنة حقوق الإنسان، والكاتب الصحفي سلمان إسماعيل، عضو لجنتي الحوار السياسي وحقوق الإنسان.

حضر الورشة من أعضاء التنسيقية، محمد أمين، وإيمان عبد الصمد، ومحمد نبيل، ومريم طلعت السادات، وعبير العريان، وإيمان ممتاز، وأحمد منوفي، وعلي قاعود، وماهر الفضالي، وحسن هجرس، وقمر أسامة.