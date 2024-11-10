محافظ الجيزة يتفقد نسب التنفيذ بمشروع مستشفى بولاق الدكرور الجديد

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن المنظومة الصحية في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية شهدت اهتماما كبيرا من خلال التطوير الشامل للمنظومة بدء من الوحدات الصحية ووحدات الإسعاف وحتى المستشفيات المركزية والعامة على مستوى المحافظة .

تصريحات المحافظ جاءت خلال جولته التفقدية لمتابعة تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية بنطاق حى بولاق الدكرور وذلك للوقوف على حجم إنجاز تلك المشروعات ومعدلات التنفيذ .

إستهل المحافظ جولته بتفقد مشروع إنشاء مستشفى بولاق الدكرور العام الجديد والتي تعد احدي المشروعات الصحية الضخمة التي تنفذ علي أرض المحافظة باعتمادات مالية تخطت المليار جنيه حيث إطمأن محافظ الجيزة على نسب إنجاز المشروع وإلتزام الشركة المنفذة بالجداول المحددة للإنتهاء .

وإستمع المحافظ لشرح من مدير مديرية الشئون الصحية بالجيزة عن اقسام المستشفى ومحتوياتهم ومكونات التطوير مؤكدا على سرعة إدخال المشروع إلى الخدمة لرفع مستوى الخدمات الصحية نظرا لأهميتها في خدمة قطاع كبير من المواطنين بحي بولاق الدكرور والمناطق المجاورة.

كما شملت جولة محافظ الجيزة المطولة بحي بولاق الدكرور تفقد أعمال التطوير الجارية أسفل مسار محور الفريق كمال عامر والتى تشمل رفع المخلفات وتسوية ورصف الطريق وإقامة عدد من المشروعات من ضمنها مواقف سيارات وساحات إنتظار ومنافذ بيع حضارية وأبنية جديدة لنقل عدد من المنشأت الخدمية بعد توسعة وتطوير الطريق.

وأشار المحافظ إلى أن المشروع يساهم في إحداث نهضة شاملة بقطاع ترعه الزمر و أسفل محور الفريق كمال عامر لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للأهالى وتحسين مستوى معيشتهم.

وبحث المحافظ مع مديرى المديريات المعنية ومسؤلى الشركات المنفذة سبل إزالة المعوقات التى تواجه أعمال التطوير موجها بسرعة التنسيق مع أعضاء مجلس النواب لإسراع وتيرة العمل وزيادة الإستفادة من المشروعات ومحيطها وصنع قيمة مضافة لأهالى الحى.

وشدد المحافظ على رئيس حى بولاق الدكرور بمنع أية تعديات بمسار ومحيط الأعمال وسرعة نقل المرافق المتعارضة بالتنسيق مع جهات الإختصاص ورفع تجمعات المخلفات وناتج أعمال التطوير بالتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل وبالتعاون مع الشركات المنفذة ونقلها لموقع عمل رقم ١ والخاص بمشروع تحويل مخلفات الهدم وإنتاج بلاط الإنترلوك والبلدورات بأرض المطار بحى المنيرة الغربية.

كما أكد المحافظ أثناء حديثه مع عدد من المواطنين خلال الجولة على أنه روعى خلال تنفيذ المشروعات تحقيق مصلحة المواطنين ويلبى متطلباتهم، ووجه ببحث عدد من المطالب التى تقدموا بها.