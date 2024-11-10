بدعوة من السفارة الصينية.. وفد تنسيقية شباب الأحزاب يزور منطقة «تيدا» باقتصادية القناة

شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في زيارة ميدانية إلى منطقة «تيدا» بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.



تأتي الزيارة بناءً على دعوة من السفارة الصينية بالقاهرة، وذلك في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والصين.



وشارك الوفد في جلسة نقاشية، بحضور ممثلي السفارة الصينية والمدير التنفيذي والعضو المنتدب لمنطقة تيدا وشركتي Jushi لإنتاج الألياف الضوئية وMidea لإنتاج الأجهزة الكهربائية المنزلية.



كما قام الوفد بزيارة المعرض الذي تم تنظيمه داخل المنطقة، حيث تضمن شرح للتوسعات الجديدة لمنطقة «تيدا» فضلًا عن قصص نجاح الشركات العاملة بها.

جدير بالذكر أن منطقة «تيدا» تعد منصة للتعاون التجاري والاقتصادي بين مصر والصين، وهي نموذجًا ناجحًا يعكس الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

ضم وفد التنسيقية كُلًا من ريم القاضي، ومصطفي جبر وباسم لطفي.

