ارتقاء 36 شهيدا جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزل عائلة علوش

قال يوسف أبو كويك، مراسل القاهرة الإخبارية، إن الاعتداءات الإسرائيلية اليوم أسفرت عن ارتقاء 40 شهيدا منذ فجر اليوم على شمال قطاع غزة، مشيرا إلى أن المدفعية الإسرائيلية استهدفت منطقة أبو قمر في جباليا بشكل مكثف، وهناك مناشدات تصل من عائلات محاصرة بالقرب من منطقة التوبة وسط المخيم.

وأضاف «أبو كويك»، خلال تغطية خاصة من خان يونس عبر القاهرة الإخبارية، أن العائلات المحاصرة بمخيم جباليا تطالب بتأمين ممرات آمنة للمغادرة نظرا أنهم يعيشون حالة مجاعة حقيقة جراء النقص الحاد لكل الاحتياجات الأساسية لبقائهم على قيد الحياة بعد أكثر من الشهر على استمرار الحصار والإغلاق المفروض على المحافظة الشمالية.

وتابع، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة جديدة بحق العائلات النازحة من مخيم جباليا إلى منطقة جباليا البلد، مشيرا إلى أن المقاتلات الحربية الإسرائيلية أغارت قصفت منزل عائلة علوش المكون من عدة طوابق، ما أسفر عن تدمير المربع السكني بأكمله ، وحتى الآن يدور الحديث عن ارتقاء 36 شهيدا بينهم 13 طفل.