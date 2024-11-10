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الأحد 10 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

طرح أراض للانتفاع التجاري والزراعي بالعاشر من رمضان

الاسكان
الاسكان
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أعلن جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، طرح قطعة أرض رقم (٢٥ ب) بمساحة (٢٨٤٧٩م٢) بمركز الحي الثاني بنشاط سوق تجارية، وذلك بنظام الترخيص بالانتفاع السنوي لمدة 5 سنوات، و4 قطع أراضٍ مسطحات خضراء للانتفاع بالحي الأول شرق بالمجاورات (2 – 4 – 6 - 8) بمساحة (من ٦٦٦٩م٢ : ۲۳۰۰٠٠م2)، وذلك بنظام الترخيص بالانتفاع السنوي لمدة 3 سنوات بالمزاد العلني، يوم الإثنين 2/12/2024.
ويتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية من مقر جهاز مدينة العاشر من رمضان، ويمكن للراغبين في دخول المزاد المعاينة على الطبيعة في مواعيد العمل الرسمية للجهاز.

مزاد علني العاشر من رمضان