حملات مكثفة لسلامة الغذاء على الأسواق بالمحافظات

نفذت الهيئة القومية حملات مكثفة لفروع الهيئة على المنشآت الغذائية بمختلف المحافظات, حيث قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بتنفيذ 35 حملة تفتيشية موسعة على 225 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، سمنود)، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط 12 ألف عبوة عصير وشوكولاتة مجهولة المصدر ويشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، 300 كجم مشمش مجفف وبودرة لوز لوجود تغير في الخواص الطبيعية.

وفي إطار الدور التوعوي والتثقيفي للهيئة القومية لسلامة الغذاء لرفع درجة الوعي العام نحو تحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء وتعزيز الممارسات الغذائية الصحية السليمة، تم المرور على 50 منشأة غذائية وتم التوجيه نحو ضرورة الإلتزام باشتراطات سلامة الغذاء بتلك المنشآت، وتطبيق الإجراءات التصحيحية.

وبناءً على قرار النيابة العامة تم إعدام 300 كجم جبن (مش) و 400 كجم مشمش مجفف.

كما تم الاشتراك في حملات مكبرة مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 40 محضرًا، تنوعت ما بين محاضر نقص اشتراطات صحية، ضبط وسحب عينات لكمية من المواد الغذائية التي يشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي تقدر كميتها بـ 1 طن (عصائر، عطارة، ألبان) وتم التحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية.

كما تم أيضًا تفتيش وفحص الأغذية بالإدارة العامة للأمن وإدارة قوات الأمن ومراكز التأهيل والإصلاح بالمحافظة.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة دمياط 2 حملة تفتيشية موسعة بالاشتراك مع (نائب رئيس الوحدة المحلية للمركز والمدينة، مديرية التموين، الطب البيطري، الصحة، المحافظة) على 10 منشآت غذائية بنطاق مركز ومدينة كفر سعد، وقد أسفرت تلك الحملات عن إعدام كمية من المواد الغذائية المتنوعة منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية، وتمت عملية الإعدام في حضور ممثلي هيئة سلامة الغذاء وأعضاء اللجنة المشكلة.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الدقهلية 22 حملة تفتيشية بعضها مشتركة مع الجهات الرقابية الأخرى (رئاسة مجلس المدينة، مديرية الصحة، الطب البيطري، التموين، مباحث التموين، جهاز حماية المستهلك)، حيث تم المرور على 125 منشأة غذائية وذلك بمراكز وبعض القرى بنطاق المحافظة (المنصورة، ميت غمر، بني عبيد، السنبلاوين، شربين، محلة دمنة، دكرنس، طلخا)، وأسفرت تلك الحملات عن إعدام كمية من المواد الغذائية الفاسدة، والتحفظ على 35 طن من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي (ملح فاسد – زيوت، كبدة – لحوم)، كما تم التحفظ على 4000 عبوة حلوى الموز.

وقام فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة سوهاج بتنفيذ 2 حملة تفتيشية مشتركة مع الإدارة العامة للتموين والطب البيطري حيث تم المرور على عدد من المنشآت الغذائية بمنطقتي الشهيد والهلال، وقد أسفرت تلك الحملات عن إعدام 600 كجم (لحوم، كبدة، أسماك مملحة) متغيرة الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما قام الفرع بتنفيذ 7 حملات تفتيشية على عدد 21 منشأة غذائية في نطاق (جزيرة شندويل – ميدان المعارف)، وتم إعدام كمية من المواد الغذائية متغيرة الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم التنبيه على المنشآت الغذائية غير المسجلة بالهيئة بضرورة التسجيل واستكمال إجراءات التراخيص وتطبيق الاشتراطات الخاصة بسلامة الغذاء.

ونفذ فرع العاشر من رمضان 4 حملات تفتيشية على 60 منشأة غذائية بمدينة العاشر من رمضان ومدينة أبو حماد بمحافظة الشرقية، وقد أسفرت تلك الحملات عن وجود نقص في اشتراطات سلامة الغذاء بتلك المنشآت وتم التنبيه عليها وإمهالها فترة لتوفيق أوضاعها وتلافي المخالفات.

وقام فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة أسوان بتنفيذ 4 حملات تفتيشية موسعة بالتنسيق مع مباحث التموين، حيث تم المرور على 13 منشأة غذائية، وقد أسفرت تلك الحملات عن تحرير 1 محضر إعدام لكمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي (مخبوزات – مواد غذائية متنوعة) كما تم توعية أصحاب المنشآت الغذائية بتحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء، وأخد تعهدات بتطبيق الاشتراطات الواجبة والتسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الشرقية 21 حملة تفتيشية، حيث تم المرور على 115 منشأة غذائية وذلك بنطاق مراكز (الزقازيق، ديرب نجم، بلبيس، أبو حماد، منيا القمح، ههيا وغيرها من المراكز) أسفرت عن إعدام كمية من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما تم إعادة المرور على 16 منشأة غذائية سبق إمهالها فترة لتطبيق اشتراطات سلامة الغذاء، وتم التأكد والتحقق من استجابة تلك المنشآت للاشتراطات الواجب توافرها في المنشأة الغذائية.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة المنوفية بتنفيذ 20 حملة تفتيشية على 76 منشأة غذائية ببعض مدن ومراكز وقرى المحافظة (شبين الكوم، بركة السبع، قويسنا، أشمون، منوف، الباجور، الشهداء، السادات)، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط كمية من المنتجات الغذائية المتنوعة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم إعدام جميع تلك المنتجات في حضور لجنة من مفتشي الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة أسيوط بتنفيذ 6 حملات تفتيشية على 8 منشآت غذائية أسفرت عن إعدام كمية من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية (عصائر، توابل، أرز .. وغيرها)، كما تم أخذ تعهدات على المنشآت غير المسجلة بالهيئة بالتسجيل وتطبيق اشتراطات سلامة الغذاء.

