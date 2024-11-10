ضمن “بداية”.. إعلام مطروح ينظم ندوة بعنوان “التعليم الجامعي وبناء الإنسان”

عقد مركز إعلام مطروح، اليوم الأحد، ندوة بعنوان “دور التعليم الجامعي في بناء الإنسان” في إطار الحملة التي أطلقها قطاع الإعلام الداخلي برئاسة الدكتور أحمد يحيي لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة في المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان المصري”.

افتتحت الندوة خلود رفعت مدير مركز إعلام مطروح، بالحديث عن دور المركز في المشاركة في الحملة واشادت بالتعاون المثمر مع جامعة مطروح بكافة كلياتها وأعضاء هيئة التدريس.

كما تحدث خلال الندوة الدكتور محمود عبدالكافي أستاذ التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية المساعد بكلية التربية جامعة مطروح، حول دور الجامعات المصرية وإنها تسعى دائما إلى مراجعة وإعادة البرامج واللوائح التدريسية والتعليمية بصفة مستمرة بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل والوظائف المستحدثة في المستقبل.

وأشار عبد الكافي إلى حرص الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، على مشاركة الجامعة فى كافة المبادرات الرئاسية وضرورة تفاعل طلاب الجامعة من كافة الكليات فى هذه المبادرات لما لها من آثار إيجابية فى صقل شخصية الطالب والتأكيد على الدور المجتمعى للجامعة.

وأشاد عبد الكافى بدور كلية التربية بمطروح تحت قيادة الدكتور أيمن مصطفى عميد الكلية، والذى يحرص على مشاركة الكلية فى كافة البرامج الخدمية فى المحافظة، مشيرا إلى أن جامعة مطروح منذ نشأتها حرصت على خدمة المجتمع المطروحى من خلال افتتاح كليات تعكس طبيعة المجتمع واحتياجاته كافتتاح كلية خاصة بالزراعة الصحراوية والطب البيطرى وكلية الإدارة الفندقية وكلية الآثار واللغات وجميعها تتناسب وتتماشى مع البيئة المطروحية؛ جيل جديد صالح لسوق العمل قادر علي تحمل عبء ومسئولية التحديات القادمة، بالإضافة إلى قيام الجامعة بتنظم قوافل توعوية وإرشادية شاملة بيطرية وزراعية وتمريضية وإرشاد نفسي وتربوي ببعض قرى مطروح، كما يتم بصفة دورية من خلال وحدة حقوق الإنسان بالجامعة عقد ندوات وورش عمل تنشيطية وثقافية وتوعوية للمجتمع بصفة عامة وطلاب الجامعة بصفة خاصة.

عبد الكافي: جامعة مطروح تحرص على دعم فكر ريادة الأعمال وإدارة المشروعات



وأضاف أستاذ التاريخ المساعد أن الجامعة حرصت على دعم فكر ريادة الأعمال وإدارة المشروعات من خلال تحديث البرامج التدريبية التي تؤهل الخريج لسوق العمل والتدريب على المشروعات الإنتاجية الصغيرة مما له من أثر إيجابى في شخصية ومهارة الطالب وخريج الجامعة والذي بالفعل ينعكس على المجتمع ككل، كما يوجد بالجامعة مكتب (التايكو) والذى يعمل على تفعيل دور البحث العلمي وربطه بالصناعة لحل بعض المشكلات التي تتعرض لها الصناعات بالتعاون مع اكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.



وأوضح عبدالكافي أن جامعة مطروح اهتمت بإعداد الطفل وتأهيله من خلال جامعة الطفل لمواجهة تحديات العصر الحالي وذلك لجذب انتباه الأطفال في سن مبكرة وتحفيزهم على متابعة الدراسات الجامعية لبناء عقول الأطفال المصريين و تعزيز اهتمامهم بالعلوم وإتاحة الفرصة لتنمية أساليب التفكير الإبداعي والإبتكاري، وتناول مركز الإرشاد النفسي والصحة النفسية بجامعة مطروح والذى يحتل مكانة متميزة بين المراكز المتخصصة سواء على المستوى المحلي أو إقليمي بإعتباره مدخلا للتنمية البشرية وتطوير الآداء الإنساني داخل المجتمع، بتقديم البرامج التدريبية والخدمات والاستشارات التربوية والنفسية والإجتماعية.



جامعة مطروح تعطي أولوية كبيرة بمحور بناء الإنسان

وأكد انه من ضمن اهتمام الجامعة بمحور بناء الإنسان والمشاركة في المشروع القومي لمحو الأمية بالتعاون مع هيئة محو الامية وتعليم الكبار، من خلال تقديم كوادر بشرية مؤهلة متمثلة فى خريجى الكليات المختلفة حيث أن أحد شروط التخرج هو القيام بمحو امية عدد (4) مما يساهم بشكل فعال فى تخفيض نسبة الأمية بالمحافظة.



وفى نهاية الندوة طالب المشاركون بضرورة تكرار مثل هذه الندوات التى توضح الدور المجتمعى للجامعة والاستفادة القصوى من أساتذة الجامعة فى المجالات الحياتية المختلفة.



أدار اللقاء الإعلامي محمود القناشي أخصائي الإعلام بالمركز.

ضمن “بداية”.. إعلام مطروح ينظم ندوة بعنوان “التعليم الجامعي وبناء الإنسان”

IMG-20241110-WA0008

IMG-20241110-WA0007

IMG-20241110-WA0006

IMG-20241110-WA0012

IMG-20241110-WA0011

IMG-20241110-WA0010

IMG-20241110-WA0009

IMG-20241110-WA0014