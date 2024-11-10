كنا بنكسر الجادون ونسحب العجل بتروسيكل.. اعترافات عصابة سرقة الدرجات النارية بالمعادى

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة الكلية، تجديد حبس، تشكيل عصابي لسرقة الدرجات النارية، من أسفل المنازل، 15 يومًا علي ذمة التحقيقات.

وأقر المتهمين الثلاثة، بارتكاب عدة وقائع لسرقة الدرجات النارية، من دائرة القسم، موضحين طرق سرقتهم لها قائلين" بنكسر الجادون الخاص بالدراجة أو الموتوسيكل وباستخدام تروسيكل خاص بنا نقوم بسحبها الي أماكن بعيدة عن مكان السرقة، لبيعها عند تجار الخردة، واقرو بأن المتهم الرابع هو المشترى وعلى علم بسرقتهم.

وكانت قررت النيابة حبس الأربعة متهمين بتهمة السرقة، قبل وقت سابق، أربعة أيام علي ذمة التحقيقات.

وسقط فى قبضة أجهزة الأمن بالقاهرة، تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات النارية بمنطقة المعادى.

تعود الواقعة عندما تم ضبط تشكيل عصابى ضم 3 أشخاص “لأحدهم معلومات جنائية” حال استقلالهم دراجة نارية" تروسيكل بدون لوحات معدنية" تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بدائرة قسم شرطة المعادى

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم واقعتى سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط الدراجات النارية المستولى عليها لدى عميلهم سيئ النية (عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.