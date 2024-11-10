كيف تتجنب خطر تسريب مياه الأمطار فوق أسطح المنازل؟.. مهندسة عمارة تجيب

قالت الدكتور مهندس نهى عز الدين، مدرس العمارة وتكنولوجيا البناء وعضو مجلس شعبة العمارة بنقابة المهندسين، إن مشكلة الأمطار وتأثيرها على أسطح المنازل تكمن في تجمعات وتراكمات المياه لفترات طويلة على الأسطح، وبالتالي يجب تنظيف سطح المنزل من أي عوائق أو مشغولات عليه، إلى جانب سد أي فجوة مثل «البلاط المسكور» والحفر وغيره.

وأضافت «عز الدين»، خلال حوارها ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أنه من المهم التأكيد على عمل صرف لأسطح المنازل بأعلى كفاءة وعدم انسداده، مشيرة إلى أنه من المهم تنظيف «البلاعات» من الأتربة وأي مواد تمنع صرف المياه بصورة تلقائية.

وأكدت، أهمية عمل صرف للأمطار فوق أسطح المنازل وعازل الرطوبة، موضحة أن الصرف هو عمل ميل طفيف غير مرئي بالأرض تتجمع به المياه عند نقطة محددة «البلاعة»، مشيرة إلى ضرورة اختيار الألوان الفاتحة لـ«بلاط» الأسطح حتى يعكس أشعة الشمس، فهذا أحد أنواع العزل الحراري، في فصل الصيف.