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الأحد 10 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدورى الإيطالى.. توفين وديفيس يقودان أودينيزى لمواجهة أتلانتا

اودينيزى
اودينيزى
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أعلن كوستا رونيايتش المدير الفنى لفريق أودينيزى، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره أتلانتا، وذلك بعد قليل على ملعب "جيويس"، ضمن منافسات الجولة الـ 12 من عمر مسابقة الدورى الإيطالى لكرة القدم.
وجاء تشكيل فريق أودينيزى كالتالى:
حراسة المرمى: مادوكا اوكوي.
خط الدفاع: لاوتارو جيانيتي، جاكا بيول، إسحاق توريه، كينغسلي إهيزيبو، حسن كامارا.
خط الوسط: ساندي لوفريتش، جيسبير كارلستروم، مارتين بايرو.
خط الهجوم: فلوران توفين، كينان ديفيس.
ويحتل فريق أتلانتا المركز الرابع برصيد 22 نقطة، بينما يقع أودينيزى فى المركز الثامن برصيد 16 نقطة.

الدورى الإيطالى أتلانتا اودينيزي تشكيل فريق أودينيزى ديفيس توفين