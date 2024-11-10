أحيا برنامج «صباح الخير يا مصر»، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، ذكرى ميلاد الفنان الكبير ممدوح عبدالعليم صاحب المسيرة الفنية الغنية بالأدوار التي شكلت علامات مميزة في عالم الفن، وقدم العديد من الشخصيات التي تنوعت بين التراجيدي والكوميدي والدرامي والسينمائي، وذلك من خلال تقرير تليفزيوني بعنوان «اليوم.. ذكرى ميلاد عمدة «الضوء الشارد» الفنان ممدوح عبد العليم».

وأفاد التقرير: «بدأت مسيرة ممدوح عبدالعليم الفنية منذ طفولته عندما ظهر لأول في التمثيل 1969 من خلال مسلسل «الجنة العذراء» مع المخرج نور الدمرداش، أما احترافه الفعلي للتمثيل جاء في مطلع الثمانينيات حيث قدم عددا من المسلسلات التليفزيونية البارزة مثل: أصيلة، وحب في الخريف، وليالي الحلمية».

وأضاف: «من أبرز أعماله التي تركت بصمة في الدراما المصرية مسلسل «خالتي صفية والدير»، ثم «جمهورية زفتى»، ومن بعده «الضوء الشارد» الذي عزز مكانته وجعله على عرش الدراما المصرية لعدة سنوات».

وتابع التقرير: «لم تقتصر نجاحات ممدوح عبدالعليم على الدراما التليفزيونية بل امتدت إلى السينما، وقدم أفلاما مميزة مثل «بطل من ورق» و«العذراء والشعر الأبيض»، وقدم شخصيات أحبها الجمهور مثل: رفيع العزايزي ورامي قشوع».