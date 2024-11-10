سلامة الغذاء: فحص 480 طلب تظلم وارد من الموانئ المختلفة في أسبوع

كشف المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء في تقريره الأسبوعي الصادر اليوم , والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة , عن إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة خلال الأسبوع الماضي , و الذي بلغ 45 شكوى من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء)، جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وتم غلق 33 شكوى وجاري فحص 12 شكوى.

ونفذ مفتشو إدارة الشكاوى حملات على 720 منشأة غذائية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة في محافظات ( الاسماعيلية، الشرقية، الغربية، الدقهلية، مرسى مطروح، البحيرة، أسيوط، المنوفية، الاسكندرية والعاشر من رمضان ) ، مع اتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة في حالة وجود أية ملاحظات متعلقة باشتراطات سلامة الغذاء.

وتم تسجيل 697 منشأة محال عامة ذات نشاط غذائي، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 456 معاينة لمحال عامة، فيما استوفت 358 منشأة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.

ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 20 مأمورية رقابية على مخازن الأغذية في محافظات القليوبية، المنيا، الاسكندرية، الدقهلية، الغربية، البحر الأحمر، سوهاج، بور سعيد، الفيوم، البحيرة، القاهرة والجيزة.

وفيما يخص مخازن التغذية المدرسية، تمت معاينة 12 مخزنًا خلال الأسبوع الماضي في محافظات الاسكندرية، الدقهلية، المنيا، بور سعيد، الجيزة، الفيوم، البحر الأحمر وسوهاج.

وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بــ 9 مأموريات رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان في محافظات الفيوم، البحيرة، الاسكندرية، بني سويف، الاسماعيلية، الدقهلية، الجيزة والغربية.

وفيما يخص إدارة التراخيص والرقابة على المنشآت السياحية فقد تم القيام بـ 79 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص في محافظات القاهرة، الجيزة، الاسكندرية، البحر الأحمر، أسوان والأقصر .

ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 18 مأمورية فحص على وحدات الطعام في محافظات القاهرة، الغربية، مطروح، سوهاج، أسيوط، البحيرة والجيزة، كما استوفت 7 وحدات طعام لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء وتم إصدار شهادة مؤقتة لها، وذلك في محافظتي أسيوط والجيزة.

وقامت لجنة التظلمات بالهيئة بفحص عدد 480 طلب تظلم وارد من الموانئ المختلفة.

وأجرت الإدارة العامة للمجازر 18 زيارة تفتيش على مجازر الدواجن ومصانع الأمعاء، بالإضافة إلى 63 زيارة متابعة تصنيع مغلفات طبيعية حيوانية بمصانع الأمعاء.

وأصدرت الإدارة 25 إذن تصدير لمغلفات طبيعية حيوانية لدول الاتحاد الأوروبي بعد سحب العينات والتأكد من مطابقتها للاشتراطات.

وقامت إدارة المجازر بتنفيذ حملة على بعض المجازر في بعض أحياء محافظتي الجيزة والاسكندرية وذلك لتعريف القائمين عليها باشتراطات سلامة الغذاء.

ونفذت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية 16 زيارة رقابية على مراكب/سفن الصيد ومصانع وموردي الأسماك وشركات التصدير ووحدات التجهيز بمختلف محافظات الجمهورية، كما تم تسجيل 3 مصانع خلال الأسبوع الماضي.

