سقوط أمطار متفاوتة الشدة على المدن والقرى الساحلية في البحيرة

شهدت مدن ومراكز محافظة البحيرة، اليوم الأحد، هطول أمطار متفاوتة الشدة بين المتوسطة والغزيرة، وذلك تزامنًا مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من تقلبات جوية متوقعة.

وأعلنت محافظة البحيرة، رفع درجة الاستعدادات لمواجهة الآثار المحتملة لتلك التقلبات الجوية، حيث تعمل الغرف الفرعية في المراكز والمديريات بشكل مستمر على مدار الساعة لاستقبال البلاغات وإبلاغ غرفة التحكم بالتطورات على الفور.

وأنذرت هيئة الأرصاد في بيان بخصوص تساقط أمطار متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة أحياناً بالرعد، على مناطق مختلفة من السواحل الشمالية الشرقية والغربية، وشمال الوجه البحري، بالإضافة إلى فرص لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على حلايب وشلاتين.

حالة الطقس في البحيرة

وفق التنبؤات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية، من المتوقع أن تشهد محافظة البحيرة انخفاضًا في درجات الحرارة اليوم الأحد، حيث يتوقع أن يكون الطقس معتدلاً نهارًا ومائلاً للبرودة خلال الليل، مع توقعات بسقوط أمطار خفيفة.

ووفقًا للبيان الصادر عن محافظة البحيرة، تشير توقعات هيئة الأرصاد الجوية إلى أن الطقس سيكون معتدلاً نهارًا وليلاً، مع ارتفاع يتراوح بين 1.50 متر و 2.50 متر في البحر المتوسط، وبسرعة رياح تصل إلى حوالي 26 كيلومترًا في الساعة.

ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى في عاصمة محافظة البحيرة، مدينة دمنهور، إلى 23 درجة مئوية، بينما تصل الصغرى إلى 16 درجة مئوية، وفقًا لتقديرات هيئة الأرصاد الجوية.