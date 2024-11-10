الدورى الإيطالى.. ريتيغي ولوكمان يقودان أتلانتا لمواجهة أودينيزى

أعلن جيان بييرو جاسبريني، المدير الفنى لفريق أتلانتا، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره أودينيزى، وذلك بعد قليل على ملعب "جيويس"، ضمن منافسات الجولة الـ 12 من عمر مسابقة الدورى الإيطالى لكرة القدم.

وجاء تشكيل فريق أتلانتا كالتالى:

حراسة المرمى: ماركو كارنيسيكي.

خط الدفاع: أوديلون كوسونو، إسحاق هين، بيرات ديمسيتي، دافيد زاباكوستا، ماتيو روجيري.

خط الوسط: مارتن دي رون، ماريو باساليتش، لازار ساماردزيتش.

خط الهجوم: ماتيو ريتيغي، أديمولا لوكمان.

ويحتل فريق أتلانتا المركز الرابع برصيد 22 نقطة، بينما يقع أودينيزى فى المركز الثامن برصيد 16 نقطة.