بعد أزمة الموسم الماضي|تفاصيل التصالح بين الشحات والشيبي في حفل توزيع الجوائز (فيديو)

شهدت إحدى حفلات توزيع الجوائز لحظات مميزة تمثل فيها التصالح بين حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي، والمغربي محمد الشيبي، لاعب بيراميدز، بعد الخلاف الشهير الذي نشب بينهما في الموسم الماضي.

بدأت الأزمة بين الشحات والشيبي خلال مباراة الأهلي وبيراميدز في الموسم الفائت، حينما تعرض الشيبي لاعتداء من الشحات بالضرب، ما دفع الأخير لرفع دعوى قضائية ضد لاعب الأهلي، مطالبًا بحقه المدني.

على الرغم من أن الطرفين تصالحا مباشرة بعد المباراة، إلا أن القضية تصاعدت ليُتخذ مسارها القضائي، حيث تطورت الأمور إلى حكم قضائي يقضي بحبس حسين الشحات لمدة عام مع وقف التنفيذ لثلاث سنوات، إثر اتهامه بالتعدي بالضرب والسب على الشيبي.

عبق الإعلامي أحمد شوبير على التصالح بين الشحات والشيبي، وأكد في برنامجه الإذاعي "مع شوبير" الذي يُبث عبر "أون سبورت إف إم"، أن التصالح جاء نتيجة النية الطيبة بين اللاعبين، ما مكنهما من تجاوز الخلافات بسهولة رغم وصول القضية إلى المحاكم في وقت سابق.

من جانبه، وجه الناقد الرياضي عمرو الدردير رسالة إشادة عبر حسابه على فيسبوك، قائلاً: "هذه هي الروح الرياضية التي نحتاجها في الفترة القادمة. برافو الشيبي، برافو حسين الشحات، كفاية خلافات."