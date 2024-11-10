انقلاب سيارة محملة بالمازوت على الطريق الصحراوى الغربى بالفيوم

شهد طريق اسيوط الصحراوي الغربي عند مدخل مدينه دمو بدائرة قسم شرطة أول الفيوم بمحافظه الفيوم ، حادث انقلاب سيارة نقل كبير " تريلا" محمله بالمازوت، دون وقوع إصابات بشرية ، وتم تحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، بلاغا من مأمور قسم شرطة أول الفيوم يفيد بورود اشارة من غرفة عمليات شرطه النجدة تفيد بتلقيه بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة محملة بالمازوت على طريق اسيوط الصحراوى الغربى باتجاه الفيوم عند مدخل مدينه دمو بدائرة المركز ، دون حدوث إصابات.

وبالانتقال والفحص تبين من خلال التحريات انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى الغربى بمركز الفيوم ، وتبين أنه أثناء سير السيارة نصف نقل " محملة مازوت قادمه من أسيوط اتجاه الفيوم ، اختلت عجلة القيادة بيده مما أدى لانحرافها وانقلابها تفريغ الحمولة على جانب الطريق ، ولم ينجم عن ذلك ثمة إصابات ، وبسؤال قائد السيارة أفاد بمضمون ما سبق ونفى الشبهة الجنائية.

وتم تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.