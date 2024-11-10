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الأحد 10 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

أستاذ اقتصاد: الدولة تولي اهتماما خاصا بملف ضبط الأسواق لاستقرار الأسعار

توفير السلع
توفير السلع
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قال الدكتور محمد البهواشي، أستاذ الاقتصاد، إنّ الدولة تشهد اليوم متابعة دؤوبة من دولة رئيس الوزراء للمحافظين والإجراءات التي تفعلها المحافظات لزيادة المعروض من السلع والرقابة السلعية، موضحا أنّ الدولة تبذل جهود كثيرة في ملف ضبط الأسواق، لضمان توفير السلع واستقرار الأسعار.

وأضاف «البهواشي»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ الحكومة المصرية تكثف المتابعة المستمرة للأسواق، كما أنّ الدولة وضعت لنفسها خارطة طريق وتتابعها بأعلى الهرم القيادي، معلقا: «مصر تسعى لمواجهة التضخم وضبط الأسعار عبر العمل على أكثر من قطاع، بالتالي زاد المعروض السلعي في منافذ ومراكز البيع».

وتابع: «الدولة المصرية تزيد مخزونها الاستراتيجي لتقليل الآثار على الاقتصاد المصري نتيجة الأزمات العالمية، كما أنّ الأسواق تشهد دور انضباطي، مما يعد عامل كبير لضبط الأسواق وتقليل الفجوة والحلقات بين المنتج والمستهلك، إذ إنّ السلع الغذائية هي السلة العظمى التي تؤثر في معدل التضخم بشكل مباشر، بالتالي تنصب جهود الدولة دائما على السلع الغذائية باعتبارها الملامسة للمواطن واحتياجاته اليومية».

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