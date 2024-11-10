حملة "اسأل خبير" تواصل الدعم الفني لمزارعي التجمعات التنموية بسيناء

تواصل حملة “اسأل خبير” التى يقدمها مركز بحوث الصحراء أعمالها في تقديم الخدمات الإرشادية للمزارعين في مناطق شمال ووسط وجنوب سيناء.

ويأتي هذا في إطار متابعة زراعات الفول وتنفيذ التوصيات اللازمة، إضافة إلى التحضير لموسم زراعة الشعير والقمح، كما تقوم الحملة بمتابعة نماذج مشروعات تربية الدواجن

وأكد الدكتور حسام أحمد شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، أن العمل الميداني يتم بمتابعة خبراء المركز في مجالات الإنتاج النباتي والداجني، حيث يتواجد خبراء مركز بحوث الصحراء في الحقول بكافة التجمعات لتقديم النصائح والحلول للمزارعين في حينها. واكد رئيس مركز البحوث الصحراء بانه يتم توفير الأسمده العضويه والمخصبات الحيويه لكافه المزارعين من خلال المركز الزراعي للخدمات التنمويه المتكامله بالنثيله

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