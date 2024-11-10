زراعة الشرقية تُنفذ يوما حقليا للنهوض بمحصول الكتان

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن القطاع الزراعي أحد الركائز الأساسية في الإقتصاد المصري ومن أهم الوسائل اللازمة لدفع الأنشطة الإقتصادية والإجتماعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة مشيراً إلى أهمية عقد الندوات الإرشادية التي تساعد في تنمية القطاع الزراعي وزيادة إنتاجية المحاصيل كذلك تحسين المعاملات الزراعية للمزارعين ورفع مستوى معيشتهم وتحقيق الإكتفاء الذاتي.

ومن جانبه أوضح المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة قيام المديرية بتنفيذ يوم حقلي بمركزي مشتول السوق وناحية شوبك إكراش بديرب نجم ، وبحضور المهندس محمود الشناف اخصائي الإرشاد بالمحافظة ، والدكتور طه عمر ، والدكتور مهدي حمد مهدي بمركز البحوث الزراعية قسم البحوث الزيتية وجهاز الإرشاد الزراعى بالإدارة ومدير الجمعية الزراعية وعدد من المزارعين.

أشار وكيل وزارة الزراعة إلي أنه خلال فعاليات اليوم الحقلي تم إستعراض التوصيات الفنية لعمل التجهيزات اللازمة لبدء الزراعة لمحصول الكتان بداية من إختيار نوع الأرض المناسبة وطريقه تجهيز الأرض للزراعة والميعاد الأمثل لها ، كذلك التوصية بكيفية مقاومة الحشائش وأهمية التسميد الأزوتي و عمليه الري وتم التنبيه بأهمية تنفيذ التوصيات الفنية الموصى بها وضرورة منع الري بإسبوعين قبل الحصاد.